Cyberpunk 2077: CD Projekt RED erklärt die Cross-Save-Unterstützung

Am 10. Dezember 2020 werden Bandai Namco Entertainment und CD Projekt RED das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia veröffentlichen. Im Laufe des nächsten Jahres soll auch ein vollwertiges Upgrade für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S folgen.

Nun haben die Entwickler auch verraten, wie man die Cross-Saves bei „Cyberpunk 2077“ umsetzt. Damit kann man das Abenteuer auf den New-Gen-Konsolen fortsetzen, wenn man zuvor auf PlayStation 4 oder Xbox One gespielt hat.

Auf der PlayStation 5 kann man „Cyberpunk 2077“ dank der Abwärtskompatibilität weiterspielen, weswegen die Speicherdaten von der PlayStation 4 auch mit der neuen Konsole kompatibel sind, insofern man dasselbe PSN-Konto verwendet. Allerdings hat man drei Möglichkeiten die Speicherdaten auf die PlayStation 5 zu übertragen:

Due Xbox-Spieler können „Cyberpunk 2077“ dank des Smart Delivery-Systems auch auf der Xbox Series X/S spielen. Dafür müssen sie die gespeicherten Daten in die Cloud hochladen oder die Xbox One sowie die Xbox Series X/S mit demselben Netzwerk verbinden und die Systemnetzwerk-Transferoption verwenden.

Vor kurzem wurde auch erstes Gameplay zu „Cyberpunk 2077“ enthüllt, das das Action-Rollenspiel sowohl auf der PlayStation 4 Pro als auch der PlayStation 5 zeigte. Somit kann man sehen, ob es sich bereits zum Launch lohnt, „Cyberpunk 2077“ auf der New-Gen-Konsole zu spielen.

Weitere Nachrichten zu „Cyberpunk 2077“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Attention console players!

If you start playing #Cyberpunk2077 on PlayStation 4 or Xbox One, you will be able to continue playing it on a corresponding next-gen console. Here’s how the cross-saves will work:

PlayStation: https://t.co/F3fi6akL5L

Xbox: https://t.co/0ghoo3JptD pic.twitter.com/W24u6WzXxB

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 27, 2020