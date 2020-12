PS5: „Andere“ füllt sich schnell – PS4-Spiele offenbar der Auslöser

Nach einem kommenden Software-Update kann der Speicher der PS5 erweitert werden.

In der Speicherverwaltung der PS5 befinden sich verschiedene Ordner. Dazu zählen „Spiele und Apps“, „Mediengalerie“, „Gespeicherte Daten“ und „Andere“. Während die zuerst genannten Ordner selbsterklärend sind, sorgte „Andere“ – oder in der englischen Sprache „Others“ – seit dem Release der PS5 für Fragen und Spekulationen.

Sony schreibt lediglich: „Dieser Speicherplatz ist für Systemdaten reserviert, die für das ordnungsgemäße Funktionieren von Spielen und Anwendungen benötigt werden. Die Menge des reservierten Speicherplatzes hängt davon ab, wie eure Konsole verwendet wird.“

PS4-Spiele füllen den Andere-Ordner

Im Zuge einiger Experimente nahm sich Kotaku der Thematik an und kam zu mehreren Ergebnissen: Einerseits variiert die Größe des „Andere“-Ordners auf den verschiedenen Konsolen. Und auf der anderen Seite wurde deutlich, dass der Füllstand mit der Nutzung von PS4-Spielen in Verbindung gebracht werden kann.

„Um die Dinge zu quantifizieren, scheinen PS4-Spiele zwischen 15 und 25 Prozent zusätzlichen Speicherplatz in Other zu benötigen“, so Kotaku. Im Fall von „God of War“ kamen zu den 45 GB des Spiels weitere 9 GB im Others-Ordner hinzu. Im Fall von „Doom Eternal“ waren es zusätzlich 12 GB.

„Das Löschen oder erneute Herunterladen von PS5-Spielen hatte nicht die gleichen Auswirkungen auf Andere“, so die Publikation weiter. Kurioserweise sorgten die Installationen von „Devil May Cry 5 Special Edition“ und „Sackboy: A Big Adventure“ sogar für eine Reduzierung des in „Andere“ belegten Speichers.

Auslagerung auf externes Laufwerk hilft

Neu ist die Erkenntnis von Kotaku nicht. Schon vor einigen Wochen berichtete beispielsweise PushSquare, dass die Auslagerung der PS4-Spiele auf ein externes Laufwerk dabei behilflich ist, die GB im „Others“-Ordner zu minimieren.

„Durch die Speicherung unserer gesamten PS4-Software auf einer externen HDD konnten wir 90 GB Other-Speicherplatz auf nur 13 GB reduzieren, was wesentlich einfacher zu verwalten ist“, so die Redakteure. Auch kam die Publikation zu dem Schluss, dass die Menge an Videomaterial, das während des Gameplays aufgezeichnet wird, einen Einfluss auf die Größe von „Andere“ hat.

Zum Thema

Zudem solltet ihr überprüfen, ob gerade Spiele oder Updates heruntergeladen werden. Denn temporäre Daten, die noch auf der Konsole installiert werden müssen, können vorübergehend im Bereich „Sonstige“ abgelegt werden, sodass die GB-Zahl während des Herunterladens von Inhalten aufgebläht wird.

Sony hat sich bisher nicht detailliert zur Speicherverwaltung geäußert. Nachdem Kotaku Mitte November in Bezug auf den „Others“-Ordner beim PS5-Hersteller nachhakte, betonte ein Vertreter lediglich, dass man sich damit befasst. Wie viele GB sind bei euch unter „Andere“ abgelegt?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5