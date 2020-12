The Wolf Among Us 2: Auftritt auf den TGA 2020 und Release im nächsten Jahr?

Aktuellen Berichten zufolge gehört "The Wolf Among Us 2" zu den Titeln, die im Rahmen der The Game Awards 2020 Ende der Woche präsentiert werden. Darüber hinaus ist von einem Release im nächsten Jahr die Rede.

"The Wolf Among Us 2": Erfolgt der Release 2021?

Nach den Gerüchten im Vorfeld des Events wurde das Adventure „The Wolf Among Us 2“ im Rahmen der The Game Awards 2019 auch offiziell angekündigt.

Nachdem es um das Projekt zuletzt recht still wurde, könnten uns schon in dieser Woche frische Details und Eindrücke zum Nachfolger ins Haus stehen. Wie unter Berufung auf einen Leak berichtet wird, gehört „The Wolf Among Us 2“ zu den Titeln, die auf den The Game Awards 2020 am 10. Dezember 2020 präsentiert werden. Die Rede ist von einem kurzen Teaser-Clip sowie einem rund eine Minute langen Entwickler-Video.

Alle Episoden im Jahr 2021?

Wie sich dem Leak des Weiteren entnehmen lässt, wird die Geschichte von „The Wolf Among Us 2“ fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzen und zum größten Teil in der US-Metropole New York spielen. Gleichzeitig wird Bigby jedoch in eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Vermont reisen. Zu den Sprechern sollen unter anderem Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy, Ashley Burch, Cree Summers und Patrick Warburton gehören.

Auch zum möglichen Releasezeitraum der zweiten Staffel liefert der besagte Leak neue Details. Entsprechen die Angaben den Tatsachen, dann sind alle fünf Episoden von „The Wolf Among Us 2“ für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen. Wann es losgehen soll, geht aus dem Leak allerdings nicht hervor.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Angaben bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden und daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten.

