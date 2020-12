For Honor: Year 4 Season 4 Mayhem mit Launch-Trailer veröffentlicht

Ubisoft erinnert mit einem Trailer an den Start von „For Honor Year 4 Season 4 Mayhem“. Die neue Saison steht ab sofort auf Konsolen und PC zur Verfügung.

Im Zuge der Saison könnt ihr Greif als spielbaren Helden freischalten. Der früher als Holden Cross bekannte Recke gilt als ein großer Krieger im Orden der Gesetzesbringer, der Seite an Seite mit Apollyon in der Schwarzfels-Legion kämpfte.

„Nach ihrem Tod wurde er von seinen Gesetzesbringer-Kollegen abgelehnt, was ihn dazu veranlasste, einer Söldnergilde beizutreten, durch die Landschaft zu ziehen, Freundschaften in allen Fraktionen zu schließen und neue Kampftechniken zu erlernen“, so Ubisoft.

Ab 24. Dezember für 15.000 Stahl

Greif könnt ihr als Teil eines Pakets kaufen, das den Helden, ein exklusives Ornament, ein Elite-Outfit, drei Kisten und sieben Tage Champion-Status enthält. Alternativ ist es möglich, Greif ab dem 24. Dezember für 15.000 Stahl im Spiel freizuschalten.

Auch könnt ihr ab heute den Year 4 Season 4 Battle Pass kaufen und erhaltet damit Zugang zu 100 Stufen an Belohnungen. Dazu zählen Waffen, Outfits, Gesten und weitere Inhalte. Mit dem Year 4 Season 4 Battle Bundle werden die ersten 25 Stufen direkt freigeschaltet.

Bis zum 17. Dezember 2020 läuft auf dem „For Honor“-Testgelände eine neue Testphase. Das heißt, alle Spieler haben die Möglichkeit, die Verbesserungen für Wächter, Friedenshüter, Shugoki und Nobushi vorab auszuprobieren.

Darüber hinaus wird mit der neuen Season die Herrschaftsserie abgeschlossen: „Die Spieler haben eine weitere Chance, in den Qualifikationspools und Playoffs der Last Chance-Qualifikationsturniere am 19. Dezember bzw. 9. Januar anzutreten, um so noch den Einzug ins große Finale am 23. Januar zu schaffen. Der Preispool umfasst 35.000 $“, so Ubisoft.

