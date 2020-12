Cyberpunk 2077: Drohen Sammelklagen aufgrund falscher Angaben?

Allem Anschein nach könnte der Release von "Cyberpunk 2077" für CD Projekt rechtliche Schritte nach sich ziehen. So prüfen sowohl ein Investor als auch eine in New York ansässige Anwaltskanzlei eine Sammelklage gegen das polnische Studio, dem vorgeworfen wird, falsche Angaben zur Konsolen-Version des Rollenspiels gemacht zu haben.

"Cyberpunk 2077" sorgt für reichlich Wirbel.

Nach diversen Verschiebungen wurde das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in diesem Monat endlich veröffentlicht. Vor allem auf den Konsolen sorgte der Titel aus dem Hause CD Projekt schnell für reichlich Gesprächsstoff, da die Performance auf den Original-Modellen der PS4 beziehungsweise der Xbox One mehr als nur zu wünschen übrig ließ.

Ein Szenario, das für CD Projekt rechtliche Folgen nach sich ziehen könnte. Laut einem Bericht der New York Times prüfen zum einen eine Warschauer Anwaltskanzlei und ein CD Projekt-Investor Gründe für rechtliche Schritte gegen das Studio. Der Vorwurf: Eine „Falschdarstellung bezüglich der Konsolen-Version, um finanzielle Vorteile zu erzielen“. Vor allem die Tatsache, dass „Cyberpunk 2077“ aus dem PlayStation Store entfernt wurde, was wiederum den Aktienkurs von CD Projekt in den Keller rauschen ließ, soll den Investor zu diesem Schritt bewogen haben.

Mögliche Sammelklage in den USA

Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP, eine in der US-Metropole New York ansässige Anwaltskanzlei, prüft ebenfalls rechtliche Schritte gegen CD Projekt. Hier geht es um mögliche Wertpapier-Klagen von CD Projekt-Investoren, die laut der New York Times aus Behauptungen resultieren, „dass CD Projekt möglicherweise materiell irreführende Informationen an ihre Aktionäre und die Investoren herausgegeben hat“.

„Wenn Sie Verluste in den ADRs von CD Projekt SA erlitten haben, wenden Sie sich bitte an Wolf Haldenstein, um mehr über Ihre Rechte als Investor von CD Projekt SA zu erfahren“, heißt es in einer kurzen Mitteilung der New Yorker Kanzlei.

Laut einem auf Videospiele spezialisierten Anwalt könnten CD Projekt hinsichtlich der Konsolen-Version von „Cyberpunk 2077“ in der Tat „manipulative Praktiken“ vorgeworfen werden. Ob das Ganze für eine erfolgreiche Sammelklage reicht, bleibt abzuwarten.

