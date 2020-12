PSN Store-Rabatte: Januar-Angebote mit Deals für PS4 und PS5

Im PlayStation Store wurden die Januar-Angebote freigeschaltet.

Sony hat im PlayStation Store eine weitere Rabattaktion gestartet. Im Zuge der Januar-Angebote, die bis zum 19. Januar 2021 laufen, kommt ihr günstiger in den Besitz ausgesuchter Spiele. Nachfolgend seht ihr einige Preisbeispiele und die Links zu den jeweiligen Produktseiten im PSN.

Ein Teil der PSN-Deals ist „Godfall“, das in mehreren Versionen preisreduziert angeboten wird. Der Preis der Standard-Version wurde um 25 Prozent auf 59,99 Euro gesenkt. Die Digital Deluxe kostet 77,99 statt 99,99 Euro. Bei der Ascended Edition sind es 87,99 statt 109,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist „The Last of Us Part 2“, das ihr im Rahmen des Sales ab 39,89 Euro bekommt. Die Digital Deluxe Edition wurde von 79,99 auf 49,59 Euro gesenkt. „Ghost of Tsushima“ landete für 49,69 Euro im Sale. Die Digital Deluxe Edition ist für 59,99 Euro zu haben. Der Rabatt liegt bei 25 Prozent.

Black Ops Cold War, Borderlands 3 und mehr

Weiter geht es mit „Call of Duty Black Ops Cold War“ . Die Standardversion bekommt ihr im Zuge des PSN-Sales für 49,69 statt 69,99 Euro. Die Cross-Gen-Erweiterung kostet 5 Euro und die Ultimate Edition gelangt für 79,99 statt 99,99 Euro in eurem Besitz.

Im Fall von „Watch Dogs Legion“ kostet die Standard Edition momentan 41,99 statt 69,99 Euro. Dank des Gratis-Upgrades gilt dieser Preis für beide Generationen. Die Gold Edition des Ubisoft-Titels bekommt ihr im Zuge des Sales im PlayStation Store für 74,99 statt 99,99 Euro. Und für 89,99 statt 119,99 Euro wandert die Ultimate Edition in euren Besitz.

Auch von „Assassin’s Creed Valhalla“ sind mehrere Editions im Angebot. Dazu zählen die Standardversion für aktuell 48,99 Euro, die Gold Edition für 79,99 Euro und die Ultimate Edition für 95,99 Euro. Die Rabatte liegen bei 20 und 30 Prozent.

Kommen wir zu „Borderlands 3“: Im Angebotszeitraum könnt ihr die Standard Edition im PlayStation Store für 19,59 statt 69,99 Euro kaufen. Die Next Level Edition kostet 37,49 statt 74,99 Euro und die Ultimate Edition 64,99 statt 99,99 Euro.

„Doom Eternal“ ist ebenfalls ein Bestandteil des neuen Sales. Für 23,09 Euro wechselt die Standardversion den Besitzer. Es ist ein Rabatt in Höhe von 67 Prozent. Und die Deluxe Edition ist für 32,99 statt 99,99 Euro zu haben. „Red Dead Redemption 2“ kostet 29,99 Euro.

Weitere Angebote:

Die komplette Übersicht über die Januar-Rabatte im PlayStation Store seht ihr nach einem Klick auf diesen Link. Die Deals erstrecken sich über etliche Seiten mit Hunderten Angeboten.

Doch nicht nur die Januar-Angebote warten im PlayStation Store auf euch: Auch die PlayStation Plus-Spiele für Dezember können weiterhin ohne Zusatzkosten geladen werden. Welche Spiele diesmal mit dabei sind, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung.

