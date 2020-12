PS5 Faceplates: Der nächste Hersteller kündigt Custom-Seitenteile an

Ein weiterer Hersteller steigt in die Produktion von Custom-Faceplates für die PS5 ein. Die Massenproduktion soll Ende des Jahres starten. Interessenten können sich bereits in einen Mailverteiler eintragen.

So sieht die erste Version von Dbrand aus.

Die PS5 verweilt seit einigen Wochen auf dem Markt. Doch noch immer steht hinter dem Vertrieb von Custom-Faceplates ein großes Fragezeichen. Offizielle Seitenteile wurden bislang nicht angekündigt. Und mindestens ein Dritthersteller bekam nach einer entsprechenden Ankündigung Post von Sonys Rechtsabteilung. Auslöser war offenbar die wenig durchdachte Namensgebung „PlateStation“.

Weitere Hersteller ziehen nach

Später meldete sich ein zweiter Anbieter zu Wort und betonte, dass man keine rechtlichen Probleme erwartet. Und auch Dbrand gab inzwischen bekannt, dass in absehbarer Zeit Faceplates für die PS5 angeboten werden. Der Marktstart soll 2021 erfolgen.

„Die Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahren bei der Entwicklung des Grip Case verfeinert haben, haben unser Unternehmen in die einzigartige Lage versetzt, Faceplates in OEM-Qualität herzustellen: Solche mit all der Präzision, der Liebe zum Detail und der unnötig aufwendigen Verpackung, die ihr von Dbrand erwartet“, so das Unternehmen im Zuge der Ankündigung.

Bis zum Jahresende soll die Massenproduktion der PS5-Faceplates beginnen. Bestellungen werden jedoch erst dann angenommen, wenn die Faceplates im Hauptquartier in Toronto auf Lager sind und versandt werden können. „Wenn CD Projekt RED uns etwas gelehrt hat, dann, dass es eine schlechte Idee ist, Produkte zu verkaufen, bevor sie fertig sind“, heißt es weiter.

Falls ihr zu den Spielern zählt, die ihre PS5 mit andersfarbigen Seitenteilen aufwerten möchten, könnt ihr euch bei Dbrand für eine Launch-Benachrichtigung in einen Mailverteiler eintragen.

Dbrand scheint sich zunächst auf schwarze Faceplates zu konzentrieren. Doch wie die PS5 beispielsweise im Look von „Spider-Man“ aussehen könnte, verdeutlichte schon ein vor Monaten veröffentlichtes Video. Nach dem Launch der PS5 kamen zahlreiche Designs von Spielern in den Umlauf.

Was haltet ihr von den austauschbaren Seitenteilen der PS5? Würdet ihr sie kaufen? Oder reicht euch das weiße Standard-Design der neuen Sony-Konsole?

