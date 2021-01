Star Wars: Exklusiv-Abkommen mit Electronic Arts wird nicht verlängert

"Star Wars": Ubisofts Projekt erscheint wohl nicht vor 2023.

In dieser Woche kündigten die Verantwortlichen von Lucasfilm Games gleich zwei neue Titel an, die sich für den PC und die Konsolen in Entwicklung befinden.

Zum einen haben wir es hier mit einem „Indiana Jones“-Projekt zu tun, das bei den „Wolfenstein“-Machern von Machine Games entsteht. Nummer Zwei im Bunde ist ein Open-World-Projekt auf Basis der „Star Wars“-Marke, das überraschenderweise nicht von Electronic Arts entwickelt wird, sondern stattdessen von Ubisoft Massive („The Division“).

Ergänzend zu dieser Ankündigung wies der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier darauf hin, dass der bis 2023 gültige Exklusiv-Deal zwischen Disney, Lucasfilm und Electronic Arts nicht verlängert wird. Aus der Zusammenarbeit der Unternehmen gingen mit „Battlefront“, „Battlefront 2“, „Jedi: Fallen Order“ und „Squadrons“ vier „Star Wars“-Titel hervor. Drei Projekte hingegen wurden eingestellt.

Zum Thema: Star Wars: Neues Open-World-Projekt bei Ubisoft Massive in Arbeit

„Mit den heutigen Nachrichten, dass Ubisoft Massive ein Star Wars-Spiel macht, ist es offiziell, dass die EA-Exklusivitätsvereinbarung nach 2023 nicht erneuert wird. Gute Nachrichten für Star Wars-Fans und wahrscheinlich sogar für EA, deren derzeitige Führungskräfte einen Lizenzvertrag geerbt haben, den sie nie wollten“, so Schreier.

Da das besagte Exklusiv-Abkommen noch bis 2023 Bestand hat, sollten wir laut Schreier nicht davon ausgehen, dass das frisch angekündigte „Star Wars“-Projekt von Ubisoft Massive vor 2023 erscheint. Dementsprechend ist auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Details oder Eindrücken zu dem Open-World-Abenteuer zu rechnen.

With today’s news that Ubisoft Massive is making a Star Wars game, it’s official that the EA exclusivity arrangement won’t be renewed past 2023. Good news for Star Wars fans and probably even for EA, whose current leaders inherited a licensing deal they never wanted

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2021