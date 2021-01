Cyberpunk 2077: Bewusste Täuschung? Weitere Klage gegen CD Projekt eingereicht

"Cyberpunk 2077": Katastophaler Launch zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.

Auch Wochen nach dem offiziellen Release sorgt das von CD Projekt entwickelte und veröffentlichte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ weiter für reichlich Gesprächsstoff.

Nachdem sich die Verantwortlichen von CD Projekt kürzlich bereits mit diversen Klagen und auch dem polnischen Verbraucherschutz konfrontiert sahen, droht nun weiteres Ungemach. Denn nachdem CD Projekt in den letzten Tagen darauf hinwies, dass sich das Studio aktiv gegen die Klagen und die damit möglichen finanziellen Einbußen wehren wird, wurde in den USA eine weitere Klage gegen das polnische Studio eingereicht. Dieses Mal vor dem United States District Court for the Central District of California.

CD Projekt wird irreführende Werbung vorgeworfen

Wie CD Projekt in einer aktuellen Mitteilung einräumte, entspricht die aktuelle Klage in Kalifornien hinsichtlich der Art und des Umfangs in etwa dem, was dem Studio bereits in früheren Klagen vorgeworfen wurde. Wieder einmal musste sich das Unternehmen den Vorwurf gefallen lassen, die Kunden vor dem Release von „Cyberpunk 2077“ bewusst getäuscht zu haben, indem irreführende Aussagen zum Qualitätsstandard der Konsolen-Umsetzungen getätigt wurden.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: CD Projekt reagiert auf Bloomberg-Enthüllung

Hinzukommt der Vorwurf der falschen Darstellung und irreführender Kommentare vor dem Release von „Cyberpunk 2077“, die zu finanziellen Verlusten für die Anleger des Studios führten. CD Projekt erklärte erneut, dass das Studio „energische Maßnahmen ergreifen wird, um sich gegen solche Ansprüche zu verteidigen“.

Wie CD Projekt kürzlich noch einmal versicherte, werden die Entwickler in den nächsten Wochen und Monaten fieberhaft an weiteren Updates arbeiten, mit denen Fehler behoben und die Performance von „Cyberpunk 2077“ auf der Xbox One und der PlayStation 4 optimiert werden sollen.

Alle weiteren Meldungen rund um die aktuelle Entwicklung um CD Projekt und „Cyberpunk 2077“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

