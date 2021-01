The Last of Us Part 2: PS5-Patch soll sich laut Insider in Arbeit befunden haben

Laut einem Insider soll Naughty Dog in der Tat an einem PS5-Upgrade zum hauseigenen Rache-Epos "The Last of Us: Part 2" gearbeitet haben. Ob der Patch noch erscheinen wird, bleibe jedoch abzuwarten.

Bekommt "The Last of Us: Part 2" ein PS5-Upgrade spendiert?

In den vergangenen Monaten machten sich die Spieler immer wieder für ein PS5-Upgrade zum gefeierten Action-Adventure „The Last of Us: Part 2“ stark.

Zwar suchte Naughty Dog kürzlich nach neuem Personal, das an „einem coolen neuen Projekt“ arbeiten wird, über ein mögliches PS5-Upgrade zu „The Last of Us: Part 2“ sprach das US-Studio bisher allerdings nicht. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt der Insider „Navtra“, der bereits in Erfahrung gebracht haben möchte, dass an einer „Death Stranding: Extended Edition“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 gearbeitet wird.

PS5-Patch weiter in Arbeit?

Wie der Insider berichtet, soll Naughty Dog in der Tat an einem PS5-Patch für „The Last of Us: Part 2“ gearbeitet haben. Ob sich dieser weiter in Entwicklung befindet und noch das Licht der Welt erblicken wird, konnte „Navtra“ allerdings nicht bestätigen.

Zum Thema: Death Stranding: Extended Edition für PS5 und PS4 in Arbeit?

„Ich weiß, dass irgendwann ein Patch in Arbeit war, bin mir aber nicht sicher, ob das Ganze noch passieren wird oder wann. Es würde mich jedoch wundern, wenn es keinen Patch gibt“, so der Insider weiter. Naughty Dog selbst wollte die Angaben von „Navtra“ bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann „The Last of Us: Part 2“ zwar schon jetzt auf der PlayStation 5 gespielt werden, allerdings ohne große technische Verbesserungen.

Quelle: Resetera

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2