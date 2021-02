Godfall: Preissenkung im PlayStation Store

Im PlayStation Store wurde an der Preisschraube von "Godfall" gedreht, Einige Tage lang bekommt ihr den Titel günstiger, was für alle drei Editions gilt. Ab rund 46 Euro geht es los.

"Godfall" wird im PlayStation Store günstiger verkauft.

Falls ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, ein Exemplar von „Godfall“ zu erwerben, dann könnte die neuste Preissenkung vielleicht euer Interesse beflügeln. Im PlayStation Store wurde der Preis verschiedener Editions nach unten korrigiert, allerdings nicht dauerhaft. Vielmehr gelten die niedrigeren Beträge nur bis zum 24. Februar 2021. Das ist der Mittwoch der kommenden Woche.

Godfall für 46 bis 77 Euro im Angebot

Die Standard Edition von „Godfall“ kostet im Rahmen des Sales 45,59 statt 79,99 Euro, womit sich ein Rabatt von 43 Prozent ergibt. Auf die Goldwaage solltet ihr die Prozentangabe nicht legen, denn bei Händlern wie Amazon werdet ihr auch jenseits von Sales für unter 50 Euro fündig

Die digitale Deluxe Edition schlägt im PlayStation Store aktuell mit 66,99 statt 99,99 Euro zu Buche. Hier kann auch Amazon nicht mithalten. Ähnlich ist es bei der „Godfall Ascended Edition“, die im PlayStation Store 30 Prozent günstiger für 76,99 Euro zu haben ist. Bei Amazon sind es momentan 89 Euro.

Die Deluxe Edition von „Godfall“ umfasst neben dem Grundspiel zusätzlich den Season Pass, der die kostenpflichtigen Zusatzinhalte bündelt. Die Inhalte der Ascended Edition sind nachfolgend aufgelistet:

Die Deluxe Edition: Das Basisspiel + Expansion 1

Gold Weapon Pack

Orange Vertigo Valorplate Skin

Gold Silvermane, Phoenix and Greyhawk Valorplate Skins

Gold Shield

Gold Royal Banner & Zodiac Knight Lobby Title

„Godfall“ kam im vergangenen November auf den Markt und wurde in den Reviews recht mager bewertet. Kürzlich folgte das „Primal“-Update, das weitere Inhalte in den Titel brachte. Als Beispiele können neue Endgame-Inhalte sowie die neue Loot-Kategorie „Primal Items“ genannt werden. Mehr zu „Godfall“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

