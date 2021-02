Codemasters: EA äußert sich nach Übernahme zur Unabhängigkeit

Codemasters und Electronic Arts spielen fortan in einem Team.

Die Videospielbranche verändert sich seit einigen Jahren enorm. Big Player gingen dazu über, kleinere und größere Studios aber auch ganze Publisher zu übernehmen. Während der 7,5 Milliarden Dollar-Kauf von Zenimax (inkl. Bethesda) durch Microsoft noch final genehmigt werden muss, wurde die Übernahme von Codemasters durch EA mittlerweile formal abgeschlossen. Für 1,2 Milliarden Dollar wechselt die Rennspielschmiede den Besitzer.

Mit der Kraft des EA-Vertriebs

Doch welchen Einfluss wird Electronic Arts auf die Zukunft der Codemasters-Studios ( darunter auch das 2019 gekaufte Slightly Mad ) haben? In einem Gespräch mit IGN versuchte Matt Bilbey, Executive Vice President of Strategic Growth bei EA, die Fans zu beruhigen. Die Entwickler sollen auch nach der Übernahme zu einem großen Teil eigenständig bleiben.

„Wir werden die Codemasters-Studios in absehbarer Zeit als unabhängige Gruppe behandeln, ihnen alle Unterstützung geben, die sie brauchen, um ihre beliebten Spiele zu liefern, und alle Möglichkeiten für das Wachstum ausloten“, so Bilbey. „Wir sind unglaublich aufgeregt darüber, was die Zukunft für sie bereithält. Und während sie unabhängig bleiben werden, werden wir da sein, um ihre Wachstumsmöglichkeiten durch die Kraft des EA-Vertriebs zu befeuern.“

Doch warum war Electronic Arts bestrebt, in den Besitz von Codemasters zu kommen? Bilbey zufolge sieht der Publisher weiteres Wachstumspotenzial bei Rennspielen. Die Übernahme von Codemasters gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, „regelmäßige Rennerlebnisse“ zu liefern.

Vor allem die „Formel 1“-Reihe scheint in diesem Zusammenhang in den Fokus zu rücken. Bilbey beschreibt sie als „eine der wenigen wirklich globalen Sportarten, mit starkem Fan-Wachstum in Nordamerika und Asien sowie anhaltendem Wachstum in Europa.“ Auch wenn noch keine Zukunftspläne geteilt wurden, könnte die „FIFA“-Reihe zeigen, wohin die Reise geht.

Bilbey deutete an, dass die „Formal 1“-Reihe künftig auch das EA Sports-Label tragen wird. „Wir sind sehr stolz auf die Werte und die Reichweite, die die Marke EA Sports mit sich bringt“, so Bilbey. „Codemasters hat sehr ähnliche Werte und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Sachen Qualität. Wir glauben, dass die Möglichkeit, die Formel 1 mit der Marke Codemasters und EA Sports zu verbinden, ein überzeugendes Angebot ist, um noch mehr Rennsportfans weltweit zu erreichen.“

Was haltet ihr von der Übernahme von Codemasters durch Electronic Arts? Und hat sie einen eher negativen oder positiven Einfluss auf Rennspiele wie „F1“?

