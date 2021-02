PlayStation Plus: Soll weiterhin mit aktuellen Spielen unterstützt werden

In den letzten Monaten waren auch immer wieder aktuelle Titel Bestandteil von Sonys PlayStation Plus-Service. Laut aktuellen Aussagen von PlayStation-Boss Jim Ryan möchte das Unternehmen an diesem Vorgehen festhalten.

Sony möchte PlayStation Plus-Abonnenten auch weiterhin aktuelle Titel anbieten.

In den vergangenen Monaten durften sich PlayStation Plus-Abonnenten unter anderem über einige aktuelle Titel wie „Bugsnax“, „Control: Ultimate Edition“ oder auch das Arcade-Rennspiel „Destruction AllStars“ freuen. Laut aktueller Aussagen von PlayStation-Boss Jim Ryan möchte Sony Interactive Entertainment an dieser Strategie festhalten und den Service entsprechend künftig auch weiterhin mit einigen aktuellen Titeln unterstützen.

Release aktueller Titel über PlayStation Plus eine Win-Win-Situation

Genauer hatte kürzlich das Magazin GQ (via PSU) die Chance, mit Ryan ein Interview zu führen. Darin ging er unter anderem auf die nächste Generation von PlayStation VR sowie kommende PlayStation 5-Titel wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sowie „Returnal“ ein, die dieses Jahr erscheinen sollen. Des Weiteren äußerte er sich ebenfalls zum PlayStation Plus-Service. Ryan wurde darauf angesprochen, dass die Veröffentlichung aktueller Titel über den Abo-Dienst zuletzt zugenommen habe und wurde gefragt, ob Sony beabsichtige, dies fortzuführen.

Hierauf entgegnete der PlayStation-Boss klar und deutlich mit einem „Ja“, da das Unternehmen dies als einen „interessanten und innovativen Weg“ sehen würde, um Spiele für die Abonnenten des Services zur Verfügung zu stellen. Daran anschließend führt Ryan aus: „Es funktioniert für uns als Publisher und wir wissen, dass die Abonnenten von PlayStation Plus es lieben.“ Entsprechend sei es eine Win-Win-Situation sowohl für Sony als auch für seine Kunden. Auf welche aktuellen Titel sich PlayStation Plus-Abonnenten als nächstes freuen dürfen, verriet Ryan derweil nicht.

Abonnenten erhalten unter anderem jeden Monat Zugriff auf ausgewählte „Gratis“-Spiele, die sie ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Außerdem ermöglicht PS+ in diversen Titeln die Nutzung des Online-Multiplayers. Darüber hinaus gibt es exklusive Angebote im PlayStation Store in Form von Rabatten oder Demo-Versionen. PS5-Nutzer, die ein aktives Abonnement haben, können zudem auf die aus 20 PS4-Titeln bestehende PlayStation Plus Collection zugreifen, die beispielsweise Titel wie „God of War“ (2018) und „Bloodborne“ beinhaltet.

Was haltet ihr davon, PlayStation Plus weiterhin mit aktuellen Spielen zu unterstützen?

