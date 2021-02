Final Fantasy VII Remake: Der nächste gratis-Titel für PlayStation Plus?

"Final Fantasy VII Remake" ist bislang ausschließlich für PS4 verfügbar.

Mit jedem Monat kommen im Abonnement-Dienst PlayStation Plus neue gratis-Spiele dazu. Jetzt ist ein interessantes Gerücht aufgetaucht, das für den kommenden Monat einen echten Knaller verspricht. Und zwar möchten gleich mehrere Branchen-Insider erfahren haben, dass das hoch angesehene Remake von „Final Fantasy VII“ im März kostenlos angeboten wird.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Den Anfang machte Shpeshal Ed von Xbox Era, laut dem Interessierte vom „Final Fantasy VII Remake“ eine Mitgliedschaft bei PS-Plus abschließen sollten. Dieser Behauptung schloss sich kurz darauf der ResetEra-User KatharsisT an, der im vergangenen Jahr vom „Silent Hill“-Reboot für die PS5 erfahren haben möchte. Zwei Moderatoren von Resetera sind ebenfalls der Meinung, dass es sich hierbei um eine korrekte Aussage handelt.

Heute Abend könnten wir mehr erfahren

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass der erste Teil des Remakes im nächsten Monat kostenfrei verfügbar sein wird. Schließlich sind gleich vier Leute von dieser These überzeugt. Jedenfalls wird es nicht mehr lange dauern, bis wir die Wahrheit erfahren. Weil gestern die offizielle Ankündigung bezüglich PS-Plus ausgefallen ist, erfahren wir möglicherweise auf der heute Abend stattfindenen State-of-Play-Ausgabe mehr.

Ansonsten könnt ihr damit rechnen, dass das „Final Fantasy VII Remake“ schon bald für die PS5 und den PC bestätigt wird. Auch hierzu könnten wir bereits heute Abend offizielle Informationen erhalten. Neuigkeiten zu „Final Fantasy XVI“, dem nächsten Ableger der langjährigen Reihe, sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Related Posts

Vorgestern teilte übrigens der PlayStation-Chef Jim Ryan in einem Interview mit, dass PlayStation Plus auch zukünftig mit komplett neuen Spielen unterstützt wird. So wie es in den vergangenen Monaten mit dem bizarren Adventure „Bugsnax“ und dem Combat-Racer „Destruction AllStars“ praktiziert wurde. Diese Vorgehensweise bezeichnete er als „Win-Win-Situation“ für Sony Interactive Entertainment und die Abonnenten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake