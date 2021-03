Final Fantasy VII Remake Intergrade: Features des DualSense werden kaum genutzt

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint im Juni für die PS5.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen wurde das Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ vor wenigen Tagen endlich offiziell für die PlayStation 5 angekündigt.

Die PS5-Umsetzung der Neuauflage wird unter dem Namen „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ ins Rennen geschickt und neben technischen Verbesserungen wie einer Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde auch neue Inhalte mit sich bringen. Mit dem neuen Content wird es euch unter anderem ermöglicht, in die Rolle des jungen Ninjas Yuffie Kisaragi zu schlüpfen. Wer damit gerechnet haben sollte, dass „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ regen Gebrauch von den Möglichkeiten des DualSense-Controllers machen wird, dürfte jedoch enttäuscht werden.

Volle Nutzung des DualSense erst im zweiten Kapitel

Wie Game-Director Tetsuya Nomura in einem aktuellen Interview auf Nachfrage einräumte, werden die exklusiven Features des DualSense-Controllers in „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ kaum genutzt. Erst im zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes sei damit zu rechnen, dass die Spielerfahrung vollends vom neuartigen Controller der PlayStation 5 profitiert.

„Hinsichtlich der Grafik wurden vor allem die Beleuchtung und Texturen angepasst. Aber es wurden auch Umgebungseffekte wie Nebel hinzugefügt, um das Gefühl von Realismus und das Eintauchen in die Welt weiter zu verbessern“, führte Nomura aus. „Wenn es um die adaptiven Trigger angeht, so werden diese teilweise unterstützt. Was jedoch die Nutzung aller Features der PlayStation 5 angeht, wartet bitte auf das nächste Spiel, bei dem wir von Grund auf neu beginnen können.“

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erscheint am 10. Juni 2021 für die PS5. Wer das Remake bereits für die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die PS5-Fassung unterziehen.

