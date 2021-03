Lootboxen: Im Jahr 2025 werden laut einer Studie 20 Milliarden US-Dollar generiert

Welche Gegenstände ihr durch eine Lootbox erhaltet, bleibt dem Zufall überlassen.

Ein Forschungsunternehmen namens Juniper hat einen Bericht herausgebracht, der den generierten Umsatz durch Lootboxen für das Jahr 2025 prognostiziert. Genauer beschrieben wurde eine Studie durchgeführt, welche die steigenden Einnahmen über die kommenden Jahre veranschaulicht. Im Jahr 2020 wurden übrigens rund 15 Milliarden Dollar für die umstrittenen Lootboxen ausgegeben.

Damit würde der Umsatz innerhalb von fünf Jahren um fast 35 Prozent gesteigert werden. Die Autoren glauben, dass in diesem Jahr mehr als 230 Millionen Menschen Geld für die virtuellen Behälter ausgeben könnten. Bei dem Großteil davon wird es sich um mobile Nutzer handeln.

Wird es eine Kehrtwende geben?

Trotzdem gehen die Autoren des erwähnten Berichts davon aus, dass die durch Lootboxen erzielten Umsätze im Laufe der Zeit sinken könnten. Zum einen soll es daran liegen, dass sich die Spieler von diesem Geschäftsmodell gelangweilt fühlen. Zum anderen verschärfen immer mehr Länder ihre Gesetze, um den Kauf von Lootboxen einzudämmen oder sogar gänzlich zu verbieten.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass der deutsche Bundestag ein neues Gesetz einführen möchte, durch das Spiele wie „FIFA 21“ erst ab 18 Jahren freigegeben werden könnten. Ob es wirklich soweit kommt, ist aber noch offen.

Nick Hunt, einer der Autoren des Berichts, teilt dazu folgendes mit: „Lootboxen in ihrer traditionellen Form werden oft als ausbeuterisch angesehen, was zu einer verstärkten Kontrolle durch die Gesetzgebung führt“.

Er geht davon aus, dass die Publisher in Zukunft das Format der Lootboxen verändern, um sie weiterhin attraktiv zu halten und sich vom Glücksspiel fernzuhalten. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel begann das ESRB letztes Jahr damit, solche Spiele mit Warnhinweisen auszustatten. In anderen Ländern wie Belgien ist dieses Geschäftsmodell sogar komplett verboten worden.

