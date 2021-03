Ratchet & Clank: Nur noch heute kostenlos im PlayStation Store

"Ratchet & Clank" kann im Zuge der „Play at Home“-Initiative kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden. Möglich ist das allerdings nur noch heute.

"Ratchet & Clank" kann nur noch heute kostenlos aus dem PSN geladen werden.

Auch in diesem Jahr überraschte Sony mit dem Start einer „Play at Home“-Initiative, die euch ausgesuchte Spiele zum Nulltarif downloaden lässt. Das erste der Gratis-Games wurde bereits vor einem Monat bereitgestellt, was auch bedeutet: Die Frist läuft ab.

Daher ein kleiner Reminder: Nur noch heute könnt ihr „Ratchet & Clank“ (inkl. PS5-Update) völlig kostenlos aus dem PlayStation Store laden. Aber keine Sorge, denn die nächsten Spiele, die ein Bestandteil der „Play at Home“-Initiative sind, stehen ebenfalls zum Download bereit.

Weitere Spiele verfügbar

In das Angebot aufgenommen wurden Spiele wie „Abzu“, aber auch mehrere Games für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR, darunter Highlights wie „Astro Bot Rescue Mission“.

Die neuen Spiele der Play at Home-Aktion:

Downloaden könnt ihr die verlinkten Spiele bis zum 23. April 2021.

Neue und erhältliche PS Plus-Spiele

Falls nichts für euch dabei ist: Am 20. April 2021 folgt mit der „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ bereits das nächste Gratis-Spiel. Damit erhaltet ihr, ohne in die Geldbörse greifen zu müssen, die Komplettversion des 2017 veröffentlichten Highlights, das bis zum 15. Mai 2021 kostenlos zur Verfügung steht. Momentan werden noch die

Komplett gratis sind die Spiele aufgrund der Abogebühren zwar nicht: Aber falls ihr PlayStation Plus besitzt, könnt ihr die neuen Spiele der Instant Games Collection laden. Eine Übersicht über die PS Plus-Spiele für März 2021 findet ihr hier. Und auch die neuen PlayStation Now-Games für den laufenden Monat sind seit einigen Wochen verfügbar.

Mehr zum Thema:

Die PS Plus Games für April 2021 werden voraussichtlich heute Abend angekündigt. Allerdings könnte bereits feststehen, welche Games ihr ab der kommenden Woche für PS5 und PS4 in die Instant Games Collection laden könnt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ratchet & Clank