Dying Light 2: Entwickler von der Komplexität überrascht

"Dying Light 2" befindet sich weiterhin in Arbeit und es ist unklar, wann der Launch erfolgen wird. Einstellen könnt ihr euch offenbar auf ein sehr komplexes Spiel, in dem die Entscheidungen große Auswirkungen auf die Version der Spielrealität haben können.

Das Sequel soll sich vom ersten Teil abheben.

Wann „Dying Light 2“ auf den Markt kommen wird, ist weiterhin eine Frage, die Techland nicht beantworten kann. In einem Gespräch mit Gamesradar versicherte der Entwickler allerdings, dass die Produktion des Titels „langsam aber stetig“ voranschreitet.

Außerdem ging der Creative Director Tymon Smektała auf die einstige Verschiebung von „Dying Light 2“ ein. Sie gab dem Team die Möglichkeit, die einzigartigen narrativen Sandbox-Systeme von „Dying Light 2“ zu verfeinern. Darin soll die offene Welt stets auf die Entscheidungen, die ihr in der Rolle des Protagonisten Aiden Caldwell trefft, reagieren.

Eine andere Version der Spielrealität

„Was uns überrascht hat, war die Komplexität der Bestie, die wir erschaffen haben“, so Smektała. „Es ist ein Spiel der Entscheidungen, und jede Wahl erzeugt eine andere Version der Spielrealität – die getestet, ausbalanciert usw. werden muss. Es ist schwer, eine Sache herauszugreifen, die wir in dieser Zeit verbessert haben. Das ganze Spiel wurde besser, fokussierter, ausgefeilter.“ Der Creative Director selbst sei von den visuellen Verbesserungen begeistert.

Außerdem habe es Zeit benötigt, das Design für „City Alignment“ zu finalisieren. Es ist eine Gameplay-Mechanik, mit der ihr die spielbaren Elemente, die im Spiel erscheinen, prägen könnt. In den frühen Phasen des Projekts sei die Mechanik sehr komplex gewesen. Jedoch wurde den Entwicklern klar, dass sie kein Strategiespiel machen – und was vorlag, verlangsamte den Fortschritt des Spielers sehr. Am Ende musste herausgefunden werden, wie viel davon im Spiel bleiben sollte.

Als weitere Hürde erwies sich die COVID-19-Pandemie, die Auswirkungen auf die Entwicklung von „Dying Light 2“ hatte. Das Team musste die neuen Räumlichkeiten verlassen und damit beginnen, aus der Distanz zu arbeiten. Tomasz Szałkowski, der Rendering Director des Spiels, verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass er sein Schlafzimmer in „ein NASA-Flugkontrollzentrum“ verwandeln musste.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

„Es gab oft Situationen, vor allem zu Beginn des Lockdowns, dass wir selbst nach einem ganzen Arbeitstag, wenn wir das Gefühl hatten, dass noch etwas verbessert oder behoben werden muss, nicht vom Computer weggehen konnten“, so Szałkowski weiter. „Sicherlich fehlt uns der persönliche Kontakt, und wir vermissen einander, aber der häufige Audio- und Videokontakt hilft in gewissem Maße.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2