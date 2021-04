NieR Replicant: TV-Spot zum bevorstehenden Launch

Square Enix hat zu "NieR Replicant ver.1.22474487139..." einen kurzen Werbetrailer veröffentlicht. Er bereitet auf die Veröffentlichung des Titels am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) vor.

Bis zur kommenden Woche müsst ihr euch noch gedulden.

Viel zu sehen gibt es zwar nicht, aber vielleicht kann er die Vorfreude steigern: Square Enix hat einen 15-sekündigen japanischen Live-Action-TV-Spot zu „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ veröffentlicht. Der Clip trägt den Titel „Shinjuku ver.0.25: New Game Plus“. Falls euch die Szenen überzeugen: Vorbestellungen sind im PlayStation Store und auf Amazon möglich.

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ ist eine aktualisierte Version von „NieR Replicant“ und lässt euch das Prequel von „NieR: Automata“ erleben. Der Protagonist des Spiels ist ein freundlicher junger Mann, der in einem abgelegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die unheilbar an der Schwarzen Schrift erkrankt ist, macht er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen sprechenden Folianten, auf die Suche nach den „Versiegelten Versen“.

Laut Hersteller kehrte für die Produktion das altbekannte Dreamteam zurück, darunter der Director Yoko Taro (Drakengard / NieR: Automata), der Komponist Keiichi Okabe (Tekken / Drakengard / NieR: Automata) und der Produzent Yosuke Saito (Dragon Quest X / NieR: Automata).

Die Keyfeatures laut Hersteller:

Entdecke die Wahrheit hinter der Welt von „NieR“ und bereite dich darauf vor, in dieser dunklen, verschlungenen Geschichte alles in Frage zu stellen.

Reise an der Seite einer unwahrscheinlichen Gruppe von Verbündeten durch eine zerstörte Welt, die von Krankheiten und monströsen Schrecken geplagt wird.

Ein fesselnder, ikonischer Soundtrack, neu aufgenommen vom „NieR: Automata“-Komponisten Keiichi Okabe.

Bekämpft furchtbare Feinde mit einer viszeralen, einzigartig anpassbaren Mischung aus Schwertkampf und mächtiger Magie.

Passe die Magie, die Fähigkeiten und die Waffen deines Charakters mit der Macht der Worte an.

Mehr zu NieR Replicant:

„NieR Replicant ver.1.22474487139…“ erscheint am 23. April 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam). Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Werbeclip aus Japan anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NieR Replicant