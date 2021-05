Xbox: Konsolen sorgten schon immer für Verlust

Wie die PS5 ist auch die Xbox Series X weitgehend ausverkauft, während die Xbox Series S bei ersten Händlern bereits mit einem Rabatt verkauft wird.

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games brachte in den vergangenen Wochen zahlreiche Details aus der Videospielbranche ans Tageslicht. Und auch Microsofts Geschäfte mit der Xbox wurden inzwischen näher beleuchtet.

So wurde während des Prozesses bekannt, dass Microsoft die Xbox-Konsolen stets mit Verlust verkauft. Darauf verwies Lori Wright, die Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Xbox, nachdem sie in den Zeugenstand gerufen wurde.

Wright, die im Prozess als eine der Zeuginnen auftrat, wurde von Epics Anwalt mit der Frage konfrontiert, ob die Xbox-Hardware für das Unternehmen profitabel sei. „Wie viel Marge verdient Microsoft mit dem Verkauf der Xbox-Konsolen?“, so die Frage des Epic-Anwalts Wes Earnhardt.

„Das tun wir nicht“, gab Wright in der Antwort zu Protokoll. „Wir verkaufen die Konsolen mit Verlust.“ Auf die Frage, ob das Unternehmen jemals einen Gewinn aus den Konsolenverkäufen erzielt habe, antwortete Wright mit „Nein“. Ihrer weiteren Aussage zufolge wird der mit dem Verkauf von Konsolen erwirtschaftete Verlust durch den Verkauf von Spielen und Abo-Diensten ausgeglichen.

Es ist in der Branche eher üblich, dass Konsolen mit Verlust verkauft werden. Darauf verwies auch der Branchenanalysten Daniel Ahmad in einer ersten Reaktion auf die neusten Informationen aus dem Prozess zwischen Apple und Epic Games. Konsolenhersteller holen ihre Hardware-Investitionen durch den Verkauf von First-Party-Spielen und Dienstleistungen wieder herein. Hinzukommt der Anteil an Spielen von Drittanbietern und DLC.

Weitere Meldungen zu Microsoft:

Den Angaben von Ahmad zufolge war es in den späten 90er und frühen 2000er Jahren sogar die Regel, dass die Hardware keinen Gewinn abwirft. Und im Moment werden sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S mit Verlust verkauft, aber höchstwahrscheinlich im Laufe der Zeit profitabel. Nintendo sei „ein bisschen ein Ausreißer“, weil das Unternehmen mit der Hardware Gewinn erwirtschaften kann, so der Analyst weiter.

Auch interessant: Ausgehend von den Gerichtsdokumenten des Verfahrens zwischen Epic und Apple gehört Microsoft zu den Unternehmen, die 2019 mit ihrem Software- und Service-Segment im Bereich Gaming mehr als 1 Milliarde US-Dollar Gewinn erwirtschaften konnten:

Going by redacted court documents as part of the Epic v Apple case, Microsoft is one of the gaming companies that generates $1 billion+ in profit from its software and services segment within gaming (2019). pic.twitter.com/LtN09enfj5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2021