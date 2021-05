PS5: Capcom- und Housemarque-Entwickler erläutern die Möglichkeiten des 3D-Sounds

Auf dem offiziellen PlayStation Blog ist ein neuer Artikel erschienen, in dem die Sound-Teams von "Returnal" und "Resident Evil: Village" ausführlich über die neue 3D Audio-Technologie sprechen.

Tempest 3D AudioTech führt zu einem intensiveren Spielgefühl als jemals zuvor.

Zusammen mit dem schnellen SSD-Laufwerk und dem innovativen DualSense-Controller gehört Tempest 3D Audiotech zu den Kernfunktionen der PlayStation 5. Bislang stand die neue 3D-Technologie jedoch nicht ganz so sehr im Fokus wie die hohe Geschwindigkeit und die Controller-Funktionen. Jetzt sprachen einige Entwickler von Capcom und Housemarque, die für den Sound zuständig sind, über die neuen Möglichkeiten und Vorteile des 3D-Sounds.

Soll für jeden Spieler zugänglich sein

Die neue Sound-Technologie soll für so viele Spieler wie nur möglich erreichbar sein. Es sind nämlich keine speziellen Kopfhörer, hochwertige Lautsprecher oder bestimmte Einstellungen vonnöten. Lediglich ein kompatibles Gerät muss angeschlossen werden. Sobald ihr dies erledigt habt, könnt ihr im Soundmenü der Konsole eines der fünf verfügbaren Audioprofile auswählen.

Dazu teilt ein Mitarbeiter von Sony folgende Informationen mit: „Wir haben viel Zeit mit der Entscheidung verbracht, welche fünf HRTF-Einstellungen wir für die PS5 auswählen sollten. Da jeder Mensch 3D-Audioinhalte unterschiedlich wahrnimmt, können die Spieler mit diesen Einstellungen den Sound so einstellen, dass er ihrem Hörgefühl am nächsten kommt.“

Die Möglichkeiten im Horror-Genre

Bei dem kürzlich veröffentlichten PS5-Titel „Returnal“ und dem neuesten Capcom-Horror „Resident Evil Village“ wurden die Anwendungsgebiete des 3D-Sounds eindrucksvoll demonstriert.

Der Audio-Director von Capcom geht in seiner Aussage speziell auf die Vorteile für das Horror-Genre ein: „Im Horror-Genre ist es sehr wichtig, die Fantasie der Spieler durch Elemente anzuregen, die sie nicht sehen können. Ich möchte, dass die Spieler das Erlebnis genießen können, einen neuen Feind zu treffen, noch bevor er ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.“

Auch der Sound-Designer Wataru Hachisako ging auf die Anwendungsmöglichkeiten näher ein: „Ob es eine kalte Winterbrise ist, die an einem Dach rüttelt, die Abwesenheit von Geräuschen, die irgendjemanden verbirgt, das sich in der Dunkelheit versteckt, ein Gegner, der vor den Spieler springt, oder die friedliche Melodie eines sicheren Raums: All diese Elemente sind deutlicher und tiefgründiger durch die Ergänzung der richtigen Geräuschkulisse und Musik.“

Die Geräusche des Gegners sind dank der 3D-Technologie viel immersiver und sorgen für einen höheren Grad an Realismus. Dadurch herrscht eine viel höhere Spannung, wenn ihr von blutrünstigen Kreaturen gejagt werdet.

Wie der 3D-Sound euch das Leben rettet

Doch nicht nur bei der Flucht, sondern auch im Kampf profitiert ihr vom dreidimensionalen Sound. Gerade in „Returnal“ kann euch die Ortung eurer Feinde das Überleben sichern.

„Das gibt euch einen Gesamteindruck über das ganze Schlachtfeld, und zwar in Echtzeit“, so der Audio Lead Designer von Housemarque. „Der taktische Vorteil ist enorm, denn ihr gewinnt an Reaktionszeit und könnt eine Strategie entsprechend eurer Kenntnisse über das Schlachtfeld planen.“

Über den Sound nehmt ihr wichtige Informationen wie zum Beispiel die Position eurer Gegner wahr. Zudem haben nicht sichtbare Feinde eine höhere Priorität als Feinde, die sich in eurem Sichtfeld befinden. Des Weiteren kann die Tiefe eurer Umgebung hervorgehoben werden. Jedes Feuergefecht hört sich anders an, weil es vom jeweiligen Areal und eurer Position beeinflusst wird.

Ein Beispiel dafür: Wenn ihr in einem Tunnel Strahlen abfeuert, breitet sich das Echo aus. Schießt ihr wiederum auf eine Wand, erhaltet ihr als Feedback ein reflexionsartiges Geräusch. Alle Soundeffekte entstehen in Echtzeit. Ohne Tempest 3D Audiotech würde das alles nicht funktionieren.

Durch die Kombination mit den anderen Sinneswahrnehmungen wie Sehen und Fühlen wird auf der PS5 ein allgemein verbessertes Spielerlebnis ermöglicht.

