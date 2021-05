Outriders: Square Enix enthüllt Spielerzahl und weitere Statistiken

"Outriders" legte einen recht holprigen Start hin.

Square Enix hat mitgeteilt, dass der RPG-Shooter „Outriders“ im ersten Monat nach dem Launch (1. April – 1. Mai 2021) von 3,5 Millionen Unique Players gespielt wurde. Damit sei der Titel auf dem besten Weg, das nächste große Franchise des Unternehmens zu werden.

31 Stunden pro Spieler im Schnitt

Einer gleichzeitig veröffentlichten Grafik lassen sich weitere Zahlen entnehmen. So wurden im Auswertungszeitraum rund 120 Millionen Spielstunden gezählt. Laut der Angabe des Publishers sind es 31 Stunden durchschnittliche Spielzeit pro Spieler. Dabei gibt es natürlich einige Ausreißer. So soll der aktivste Spieler auf 797 investierte Stunden kommen, was – sofern sich die Zahl ebenfalls auf den einen Monat bezieht – einer Erklärung bedarf.

„Eine neue Spiele-Marke auf den Markt zu bringen ist nie einfach. Und wir sind weiterhin sehr dankbar für die Unterstützung und das Feedback der Community – wir hören weiterhin aufmerksam zu und möchten allen versichern, dass wir uns verpflichtet fühlen, das Erlebnis in den kommenden Wochen und Monaten zu verbessern und zu erweitern“, so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.

Verkaufszahlen wurden zu „Outriders“ nicht genannt, was einen simplen Grund hat: Der Titel landete direkt am Launchtag im Xbox Game Pass, was dazu führte, dass nicht jeder Spieler ein Exemplar des Shooters kaufen musste. Wie sich die Spielerzahlen auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen, ließ Square Enix ebenfalls offen.

Weitere Meldungen zu Outriders:

Falls ihr euch vor dem Erwerb mit „Outriders“ vertraut machen wollt, könnt ihr eine kostenlose Demo laden, die für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam) und GeForce NOW erhältlich ist. Ob die Nutzer in die Zahl der Unique Players mit einflossen, lässt sich der heutigen Pressemeldung nicht entnehmen. Fest steht aber, dass bereits die ersten Sales gestartet wurden. So ist „Outriders“ das neue Angebot der Woche im PlayStation Store.

Nachfolgend seht ihr einen Trailer, in dem positive Review-Wertungen eingeblendet sind. Auf Metacritic kommt der Shooter auf Scores zwischen 72 und 74.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Outriders