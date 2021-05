Rust Console Edition: Launch mit Patch 1.02 und Server-Wipe

Zum regulären Launch der "Rust Console Edition" wurde das Update 1.02 veröffentlicht - zusammen mit einem Server-Wipe. In einem Statement erklären die Entwickler diesen Schritt.

"Rust" hat die Konsolen erreicht.

Nach einem kurzzeitigen Early Access startet die Konsolenversion von „Rust“ heute als finale Version auf PlayStation 4 und Xbox One. Ganz unproblematisch verläuft der Übergang nicht. Denn aufgrund einiger Probleme muss mit dem Launch-Patch 1.02 ein Server-Wipe vorgenommen werden. Das Update steht auf den PlayStation-Konsolen bereits zum Download bereit.

Wipe war notwendig

Laut der Angabe der Entwickler sei der Server-Wipe erforderlich gewesen, um sicherzustellen, dass die meisten Probleme, die Spieler im Early Access verzeichneten, so schnell und effizient wie möglich beheben zu können. Immerhin: Eure Blueprints bleiben unangetastet.

„Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und wissen, dass wir alles versucht haben, um diese Situation zu vermeiden. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit, ohne mögliche zufällige Fortschrittsverluste in der Zukunft zu riskieren“, so die Macher.

Das Update 1.02 nimmt noch weitere Änderungen vor, darunter Korrekturen an der Tier-2-Werkbank sowie am Schießpulver. Obendrauf gibt es Verbesserungen an der Performance. Den kompletten Changelog zum Update 1.02 von „Rust“ könnt ihr euch hier anschauen.

Auch auf Twitter werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. So schrieben die Entwickler vor wenigen Stunden, dass bereits mehr als 320 Server auf die Server-Liste zurückgekehrt sind. Mit einem weiteren Tweet erfolgte die Bestätigung, dass die Crafting-Probleme behoben werden konnten.

In „Rust“ steht ihr vor der Aufgabe, online mit zahlreichen anderen Teilnehmern eine gefährliche Welt noch unsicherer zu machen. Zunächst wacht ihr auf einer mysteriösen postapokalyptischen Insel auf, die mit verfallenen Industriedenkmälern und forschenden Wissenschaftlern bestückt ist.

Hier erfahrt ihr mehr zur Rust Console Edition:

Im Spielverlauf steht ihr vor der Aufgabe, Durst und Hunger zu besiegen, die Elemente zu bekämpfen, Kleidung herzustellen und euch vor Bedrohungen zu hüten. Gefährlich werden können euch andere Spieler, Wissenschaftler, Bären, Wölfe, der Feuertod, der Tod durch Ertrinken und auch eine Strahlenvergiftung. Mehr zu „Rust“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

