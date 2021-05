God of War: Sony äußert sich zu den Filmgerüchten

In den kommenden Jahren kommen mehrere PlayStation-Marken in die Kinos. Doch ist das Kratos-Abenteuer "God of War" dabei? Sony meldete sich inzwischen zu Wort.

"God of War" sehen wir wohl nicht in naher Zukunft in den Kinos.

Während Sony eine Menge Filmprojekte in der Pipeline hat, die auf beliebten Franchises basieren, darunter „Uncharted“, „Ghost of Tsushima“ und „Twisted Metal“, stellt sich die Frage, ob es auch Kratos auf die Kinoleinwand schaffen wird.

Angekündigt wurde eine Verfilmung von „God of War“ bisher nicht. Und es scheint, dass sich an diesem Umstand nicht allzu bald etwas ändern wird. Denn ein Sony-Sprecher dementierte inzwischen, dass ein solches Projekt in Arbeit ist.

From the article: a Sony spokesperson shoots down rumors re: a God Of War movie/TV adaptation pic.twitter.com/knXqA0Exew — Nibel (@Nibellion) May 24, 2021

Die Nachricht stammt aus demselben Artikel, in dem auch ein neuer Screenshot aus dem kommenden „Uncharted“-Film enthüllt wurde. Er zeigt Mark Wahlberg in der Rolle von Sully und Tom Holland als Nathan Drake. Auf dem ersten Blick kann das Bild allerdings für Irritationen sorgen, da eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Charakteren ohne Hintergrundwissen schwierig erscheint.

Zurück zu „God of War“: Langfristig betrachtet wäre es keine Überraschung, wenn sich Sony dazu entschließen würde, Kratos auf die große Leinwand zu bringen. Eine derart gewichtige Marke wäre ein erstklassiger Kandidat für eine TV- oder Filmadaption.

Zunächst konzentriert sich Sony allerdings auf die Veröffentlichung des nächsten Spiels: Wohin die Reise des Vater-Sohn-Duos hinführen wird, erfahren wir irgendwann in den kommenden Monaten oder im nächsten Jahr. Mehr Meldungen zu „God of War Ragnarok“ sind in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

Was haltet ihr von einer Verfilmung von „God of War“? Würdet ihr Kratos gerne auf der großen Leinwand sehen?

