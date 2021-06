Battlefield 6: Offizielle Enthüllung bei uns im Livestream

Mit "Battlefield 6" oder wie auch immer der Nachfolger heißen mag, geht die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause DICE in ihre nächste Runde. Bei uns könnt ihr die offizielle Enthüllung des neuen Titels im Livestream mitverfolgen.

"Battlefield 6" erscheint für die Konsolen und den PC.

In dieser Woche hat die Wartezeit der Community endlich ein Ende. Nach Wochen und Monaten der Spekulationen wird das neueste „Battlefield“-Abenteuer aus dem Hause DICE nun endlich offiziell enthüllt.

Los geht es am heutigen Mittwoch, den 9. Juni 2021 um 16 Uhr unserer Zeit. Damit ihr der offiziellen Enthüllung des neuen „Battlefields“, das unbestätigten Berichten zufolge den Namen „Battlefield 2042“ tragen wird, live beiwohnen könnt und nichts verpasst, könnt ihr die Präsentation bei uns im Livestream verfolgen. Den entsprechenden Stream haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Gerüchte sprechen von einem Battlefield 2042

Allzu viele Details zum nächsten „Battlefield“-Titel ließen sich die verantwortlichen Entwickler von DICE bisher nicht entlocken und sprachen im Prinzip eigentlich nur über die versorgten Plattformen. Wie es diesbezüglich hieß, werden neben dem PC, der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 auch die beiden Last-Generation-Konsolen Xbox One und PlayStation 4 versorgt.

Ebenfalls versprochen wurde, dass das nächste „Battlefield“ mit neuen Spiel-Modi versehen und darüber hinaus für eine Vielzahl an „Only in Battlefield“-Momenten sorgen wird. Was damit gemeint ist, erfahren wir möglicherweise im Rahmen der offiziellen Enthüllung.

Alle wichtigen Details und Eindrücke, die im Rahmen der Präsentation veröffentlicht werden, findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

