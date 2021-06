BioWare: Der neue Geschäftsführer möchte „den guten Ruf wiederaufbauen“

Mit zukünftig erscheinenden Ablegern soll das Image von BioWare verbessert werden.

Seit Januar 2020 arbeitet Gary McKay für das kanadische Entwicklerstudio BioWare. Nachdem der frühere Geschäftsführer Casey Hudson im vergangenen Dezember das Studio verlassen hat, sprang McKay als vorübergehender Studioleiter ein. Jetzt verkündete das Unternehmen in einem aktuellen Blogartikel, dass er von nun an dauerhaft für die Geschäftsleitung zuständig ist.

Gary Mckay kann auf 23 Jahre Erfahrung in der Videospielbranche zurückblicken. Im Jahr 1998 startete er seine Karriere bei Electronic Arts und war dort insgesamt sieben Jahre tätig.

Zum Antritt seiner neuen Position verkündete er Folgendes: „Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit. Wenn man über 20 Jahre in der Branche verbringt, gibt es eine kleine Handvoll Studios auf der Bucket List, was die Teams angeht, mit denen man gerne arbeiten würde – und BioWare steht ganz oben auf meiner Liste. Dieses Studio ist insofern einzigartig, als dass es eine unglaubliche Geschichte in der Entwicklung von kritisch erfolgreichen Spielen und Universen hat, die von so vielen Fans wirklich geliebt werden.“

McKay hat für die Zukunft schon ein klares Ziel vor Augen: „Für mich geht es beim Erfolg darum, diesen Ruf wieder aufzubauen und dieses Qualitätsversprechen zu erfüllen.“

Hochwertige Rollenspiele befinden sich in Entwicklung

Um dieses Vorhaben zu erreichen, befinden sich interessante Projekte in Arbeit. Dazu zählen hochwertige Rollenspiele für die Konsolen und den PC, die „reichhaltige Geschichten, unvergessliche Charakteren und riesige Welten“ enthalten. Im Moment wird an neuen Ablegern der „Mass Effect“- und der „Dragon Age“-Reihe gearbeitet.

Zudem feiert „Star Wars: The Old Republic“ in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Was genau die Spieler erwarten können, wollte der Studioleiter natürlich nicht verraten.

Im Februar teilte Electronic Arts mit, dass sie trotz vergangener Misserfolge mit dem Studio zufrieden seien. Die Verantwortlichen bezeichneten BioWare als „kreatives Studio“, das in ihren zukünftigen Plänen eine wichtige Rolle spiele.

Das letzte veröffentlichte Projekt von BioWare war die „Mass Effect: Legendary Edition“. Das Remaster-Bundle konnte die Fans durchaus überzeugen und erreichte einen Metascore von 86 Punkten. Außerdem könnte schon bald der Multiplayer des dritten Ablegers sein Comeback feiern.

Quelle: BioWare

