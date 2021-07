Battlefield 2042: Mit DLSS – Dafür ohne Ray-Tracing-Unterstützung?

"Battlefield 2042" erscheint im Oktober 2021.

Wenige Wochen nach der offiziellen Enthüllung des Shooters könnten weitere technische Details zu „Battlefield 2042“ durchgesickert sein.

Zu finden sind diese in einer aktuellen Pressemitteilung des Chipherstellers Nvidia, der darauf hinweist, dass die PC-Version von „Battlefield 2042“ Gebrauch von der hauseigenen DLSS-Technologie machen wird. Im Gegenzug dazu könnte allerdings zum Start auf eine Unterstützung der Ray-Tracing-Technologie verzichtet werden. Dies lassen zumindest die Formulierungen aktueller Pressemitteilungen vermuten.

Ray-Tracing-Unterstützung wird nicht erwähnt

So wird in einer Nvidia-Pressemitteilung zu „Doom Eternal“, das ebenfalls eine DLSS-Unterstützung bietet, explizit darauf hingewiesen, dass der düstere Shooter aus dem Hause id Software auch Ray-Tracing unterstützt. Bei „Battlefield 2042“ hingegen fehlt dieser Hinweis, was dahingehend gedeutet wird, dass DICE in der Tat auf diese Technologie verzichten könnte.

Denkbar wäre aber natürlich auch, dass wir es hier lediglich mit einem Versehen zu tun haben. Eine offizielle Stellungnahme von DICE beziehungsweise Electronic Arts zu diesem Thema steht noch aus. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Battlefield 2042“ wird 22. Oktober 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und im Gegensatz zu seinen Vorgängern auf eine klassische Kampagne verzichten. Stattdessen liegt der Fokus voll und ganz auf einer umfangreichen Multiplayer-Kampagne.

Quelle: GameSpot

