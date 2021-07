Tomb Raider: Alicia Vikander liefert Status-Update zum neuen Film

Bekanntermaßen wird an einem weiteren Film auf Basis der "Tomb Raider"-Marke gearbeitet. Zu diesem lieferte uns Alicia Vikander, die erneut in die Rolle von Lara Croft schlüpfen wird, ein kleines Status-Update.

"Tomb Raider": Alicia Vikander schlüpft erneut in die Rolle von Lara Croft.

Aktuell entsteht ein weiterer Film auf Basis der beliebten „Tomb Raider“-Reihe, in dem erneut Alicia Vikander die Rolle der wehrhaften Archäologin Lara Croft übernehmen wird.

Eigentlich sollte der neue „Tomb Raider“-Streifen noch in diesem Jahr den Weg in die Kinos finden. Allerdings gehörte auch der neue Film zu den Abenteuern von Lara Croft zu den Projekten, die unter den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie litten und verschoben werden mussten. In einem kurzen Statement lieferte uns Alicia Vikander ein kurzes Status-Update zur neuen „Tomb Raider“-Verfilmung und deutete an, dass sich die Fans noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Drehbuch noch nicht fertiggestellt

Wie es heißt, sind die Arbeiten am Drehbuch nämlich noch nicht abgeschlossen. „Ich würde gerne wieder zu Lara zurückkehren. Nach diesem vergangenen Jahr musste erst einmal alles auf Eis gelegt werden. Aber jetzt, wo die Welt wieder in Schwung kommt, weiß ich, dass Misha Green gerade angefangen hat und irgendwann ein Drehbuch kommen wird. Ich freue mich wirklich darauf, es zu lesen“, wird Vikander zitiert.

Zuletzt bestätigten die Verantwortlichen von MGM die Verpflichtung von Misha Green, die sowohl für das Drehbuch verantwortlich sein als auch als den Posten der Regisseurin bekleiden wird. Wann mit weiteren Details zum neuen „Tomb Raider“-Film zu rechnen ist, bleibt aufgrund der Entwicklung der vergangenen Monate abzuwarten.

