Ghost of Tsushima: Überraschender Sieger bei Beliebtheitsumfrage

"Ghost of Tsushima" feierte kürzlich sein einjähriges Jubiläum.

Das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ von Sucker Punch zählte für viele PlayStation-Spieler zu den größten Highlights des letzten Jahres. Im Laufe der Geschichte traf Hauptcharakter Jin Sakai auf zahlreiche Figuren, die ihn unterstützten oder behinderten. Nun wollte PlayStation Japan (via Siliconera) von den Fans wissen, welche ihre Lieblingsfigur ist. Kürzlich wurde das Ergebnis auf Twitter veröffentlicht und enthüllt einen überraschenden Sieger.

Ghost of Tsushima: Jin Sakai belegt nur den 2. Platz

Die Abstimmung wurde anlässlich des kürzlich erfolgten einjährigen Jubiläum des Open World-Actionspiels gestartet. Unter die Top 10 schafften es beispielsweise Bösewicht Khotun Khan, Jins Onkel Lord Shimamura sowie die Verbündeten unseres Hauptcharakters Masako Adachi, Yuna, Taka und Ishikawa, der auf Platz 3 landete.

Die Silbermedaille sicherte sich unsere Spielfigur Jin, während der 1. Platz an den einzigen nicht-menschlichen Charakter in den Top 10 ging: Einen Fuchs. Richtig gelesen, das kleine Raubtier schnappte sich den Platz an der Sonne und das sogar mit einem deutlichen Vorsprung gegenüber unserem Protagonisten. PlayStation Japan würdigte seinen Sieg mit den Worten: „Die ehrenvollste Auszeichnung geht an Tsushimas Idol, Fuchs-sama.“

Insgesamt stimmten 87.106 Fans für ihre Lieblingsfiguren aus „Ghost of Tsushima“ ab, wobei der Fuchs satte 30% mehr Stimmen erhielt als Jin. Dass die Fans des Titels einen Narren an den Füchsen gefressen hatten, wurde erst kürzlich wieder ersichtlich, als Sucker Punch anlässlich des ersten Jubiläums des PS4-Spiels einige Statistiken veröffentlichte. Aus diesen geht hervor, dass Spieler insgesamt über 55,63 Millionen Füchse gestreichelt haben.

Zum Thema: Ghost of Tsushima Director’s Cut: Iki Story Trailer veröffentlicht

Eine Zahl, die mit der in vier Wochen erscheinenden Neuauflage „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ noch steigen dürfte. In dieser dürfen übrigens nicht nur Füchse gestreichelt werden, sondern noch weitere Tiere, die im neuen Story-Gebiet, der Insel Iki, warten. Über Twitter bestätigten die Macher kürzlich, dass Spieler an Schreinen auf dem Eiland bald auch Affen, Hirsche und Katzen streichen dürfen – und das so oft sie wollen.

„Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ wird am 20. August 2021 sowohl digital als auch physisch für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wer ist euer Lieblingscharakter in „Ghost of Tsushima“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima