Ghost of Tsushima – Iki Island: Frische Schnappschüsse zeigen die neue Insel

Im kommenden Monat werden Spieler von "Ghost of Tsushima" mit der neuen "Insel Iki"-Erweiterung bedacht. Heute zeigt sich die neue Insel auf frischen Schnappschüssen.

"Ghost of Tsushima: Iki Island" erscheint im August 2021.

Anfang dieses Monats kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch nicht nur eine technisch überarbeitete Version des Action-Titels „Ghost of Tsushima“ für die PlayStation 5 an.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass sich alle Besitzer beziehungsweise kommende Käufer des Samurai-Abenteuers über eine kostenpflichtige Story-Erweiterung zu „Ghost of Tsushima“ freuen dürfen. In dieser führt Jins Weg auf die Nachbarinsel Iki, die sich heute auf frischen Schnappschüssen zeigt. Die entsprechenden Screenshots stehen ab sofort auch in unserer Galerie zur Ansicht bereit.

Eine neue Geschichte, Minispiele und mehr

Offiziellen Angaben zufolge erzählt die „Iki Insel“-Erweiterung von „Ghost of Tsushima“ eine brandneue Geschichte, in der Jin die Insel Iki erkundet, um den Gerüchten um die Ankunft der Mongolen auf den Grund zu gehen. Doch schon bald wird er in Ereignisse verwickelt, die ihn sehr persönlich betreffen und ihn zwingen, einige traumatische Momente seiner Vergangenheit erneut zu erleben.

Neben der neuen Geschichte versprechen die Entwickler von Sucker Punch frische Minispiele, exklusive Waffen und Ausrüstungsgegenstände oder neue Gegnertypen. Darüber hinaus wird uns die Möglichkeit in Aussicht gestellt, mit den Tieren der Insel zu interagieren.

Die neue Erweiterung erscheint genau wie der Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ am 20. August 2021.

