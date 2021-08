Guardians of the Galaxy: Lady Hellbender im neuen Video vorgestellt

Eidos-Montréal und Square Enix zeigen neues Videomaterial zu "Guardians of the Galaxy". In den Fokus rückt Lady Hellbender.

Es scheint, dass noch etwas Feinschliff notwendig ist.

Eidos-Montréal hat eine Zwischensequenz aus „Guardians of the Galaxy“ veröffentlicht. Der Clip, den ihr euch auch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, hat eine Länge von fast vier Minuten und zeigt, wie Star-Lord und die Guardians mit Lady Hellbender verhandeln. Letztere ist Anführerin der Hellraisers, Königin von Seknarf Neun und berüchtigte Monstersammlerin.

„Spieler müssen sich entscheiden, welches seltene Monster – Groot oder Rocket – sie verkaufen“, so Square Enix zur gezeigten Szene. „Dieser denkwürdige Moment setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die unsere Bande von Außenseitern auf einen wilden Ritt durch den Kosmos schickt, im Kampf um das Schicksal des Universums.“

Doch manchmal kann der Schein trügen und laut Square Enix ist „Lady Hellbender vielleicht nicht die kosmische Monstertrophäenjägerin ist, die die Guardians erwartet hatten“.

Darüber hinaus erfahrt ihr nach dem Start des Videos etwas über die Produktion des Spiels, während Darryl Purdy, Cinematics & Animation Director bei Eidos-Montréal, erklärt, wie wichtig das Performance Capturing der gesamten Gruppe sei. Für die eigenständige Story wurden laut Hersteller fast sechs Stunden interaktive Zwischensequenzen erstellt.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheint am 26. Oktober 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Am selben Tag wird ebenfalls eine Cloud-Version für Nintendo Switch bereitgestellt. Nachfolgend das anfangs erwähnte Videomaterial:

