Mass Effect Legendary Edition: Verkaufte sich über den Erwartungen

Die "Mass Effect: Legendary Edition" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Mai dieses Jahres veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler von BioWare die „Mass Effect: Legendary Edition“ genannte Sammlung.

Diese umfasste die ersten drei „Mass Effect“-Teile in einer überarbeiteten Fassung und abgesehen von „Pinaccle Station“ auch alle seinerzeit veröffentlichten Download-Pakete. Im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz sprachen die Verantwortlichen von Electronic Arts überdas kommerzielle Abschneiden der „Mass Effect: Legendary Edition“ und wiesen darauf hin, dass sich diese über den internen Erwartungen verkaufte.

Ein neues Mass Effect befindet sich bereits in Arbeit

Was das Ganze in der Praxis bedeutet, ist leider unklar. Konkrete Absatzzahlen ließ sich das Unternehmen nämlich nicht entlocken. So oder so wird Electronic Arts aber weiter an der Reihe festhalten – das spielerisch wie kommerziell enttäuschende „Mass Effect: Andromeda“ hin oder her. Wie im vergangenen November bestätigt wurde, arbeitet BioWare derzeit nämlich an einem Nachfolger.

Zum Thema: Mass Effect: Erster Teaser-Trailer mit Hinweis auf Shepard

Allzu viele Details zu diesem wurden leider nicht genannt. Allerdings deuteten die Verantwortlichen des kanadischen Studios an, dass man aus den Fehlern von „Mass Effect: Andromeda“ und dem daraus resultierenden Feedback entsprechende Lehren gezogen hat und die begangenen Fehler nicht wiederholen wird.

Darüber hinaus werden für die Arbeiten am neuen „Mass Effect“ diverse Veteranen zurückkehren, die seinerzeit an der ursprünglichen Trilogie arbeiteten. Wann der nächste Ableger der Science-Fiction-Saga offizielle präsentiert werden soll, wurde bisher nicht verraten.

EA Conference Call: – Mass Effect Legendary Edition performed well above expectations. – Will continue to invest in the Jedi Fallen Order franchise – Battlefield 2042 was the most discussed new game during June. Trailers received 210m views across all channels. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2021

