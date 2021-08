Insurgency Sandstorm: Händler nennt möglichen Termin für PS4 & Xbox One

Erscheint die Konsolen-Version von "Insurgency: Sandstorm" im September?

Zum Leidwesen der wartenden Spieler mussten die Entwickler von New World Interactive ihren Shooter „Insurgency: Sandstorm“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschieben.

Schenken wir den Angaben eines Händlers Glauben, dann könnte die Wartezeit der Spieler aber schon bald ein Ende haben. Wie sich einem entsprechenden Produkteintrag entnehmen lässt, ist „Insurgency: Sandstorm“ mittlerweile für einen Xbox One- und PlayStation 4-Release im kommenden Monat vorgesehen. Genau genommen soll es am 29. September 2021 so weit sein.

Auf diesen Termin weist auch der Publisher Maximum Games hin, der bei „Insurgency: Sandstorm“ mit Focus Home Interactive zusammenarbeitet und auf die Vorbestellungen verweist. Eine offizielle Ankündigung beziehungsweise Bestätigung seitens Focus Home Interactive und New World Interactive steht allerdings noch aus. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Zum Thema: Insurgency Sandstorm: Alterseinstufung für PS5 und Xbox Series X

Von offizieller Seite wird „Insurgency: Sandstorm“ als ein taktischer First-Person-Shooter beschrieben, indem es auf eine taktische Vorgehensweise wie schnelle Reflexe gleichermaßen ankommt. „Als Fortsetzung des Indie-Hits Insurgency wurde Sandstorm in jeder Hinsicht überarbeitet, verbessert und ausgebaut. Erlebe die ganze Intensität moderner Kriegsführung, bei der nur wahres Können und Teamwork gewinnen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Insurgency Sandstorm is coming to PS4 and Xbox!

Engage in realistic modern firefights in the definitive tactical FPS! Battle in the war-torn environments of a contemporary conflict through a series of cooperative and multiplayer modes.

Pre-order now https://t.co/gRNsvKtU4f pic.twitter.com/SUOBPHiUFN

— Maximum Games UK (@MaximumGames_UK) August 6, 2021