Alan Wake Remastered: Erstes Bildmaterial veröffentlicht

"Alan Wake" erobert erstmals die PlayStation-Konsolen.

Kurz nach der Ankündigung von „Alan Wake Remastered“ kann ein Blick auf erstes Bildmaterial geworfen werden. Es zeigt den Protagonisten des Spiels und stellt ebenfalls die überarbeiteten Umgebungen vor. Die Galerie findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Hauptspiel und zwei Erweiterungen

„Alan Wake Remastered“ wurde in dieser Woche von Sam Lake, dem Autor der Spielserie, auf der Fan-Website The Sudden Stop angekündigt. Der Launch des Remasters soll für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erfolgen. Neben dem Hauptspiel umfasst das Paket zwei Erweiterungen: „The Signal“ und „The Writer“.

In „Alan Wake“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Thriller-Autors Alan Wake, der versucht, das mysteriöse Verschwinden seiner Frau während eines Urlaubs in der ruhigen Stadt Bright Falls aufzuklären. Auf seinem Weg findet der Protagonist einige Seiten eines Manuskripts für einen Thriller-Roman, an dessen Arbeit er sich nicht erinnern kann. Es ist ein Roman, der – wie er herausfindet – in der realen Welt zum Leben erwacht.

„Alan Wake“ ist wie eine Fernsehserie aufgebaut, mit 6 Episoden, die die gesamte Geschichte erzählen, und 2 speziellen Episoden, die als DLC nachgereicht wurden. Das Spiel greift auf Erzähl- und Handlungselemente zurück, die in der Regel in vergleichbaren Fernsehserien verwendet werden, darunter Cliffhanger und Rückblicke.

Bei Amazon kann „Alan Wake Remastered“ bereits vorbestellt werden, wobei der genannte Preis mit 29,99 Euro überraschend niedrig ausfällt:

„Alan Wake Remastered“ soll im Herbst 2021 veröffentlicht werden. Einen Termin nannten die Entwickler zunächst nicht. Allerdings brachte ein Händler den 5. Oktober 2021 als Release-Termin ins Gespräch. Nachfolgend könnt ihr euch die anfangs erwähnten Bilder anschauen:

