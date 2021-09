Gran Turismo 7: Autos, Kampagne, Wetter und mehr – Bilder und Details

"Gran Turismo 7" lässt bis 2022 auf sich warten.

Seit gestern Abend steht fest: „Gran Turismo 7“ wird am 4. März 2022 auf den Markt gebracht. Das Rennspiel erscheint für PS4 und PS5 und soll das Rennerlebnis einmal mehr auf eine neue Ebene hieven.

Parallel zur gestrigen Vorstellung von „Gran Turismo 7“ auf dem PlayStation Showcase trafen weitere Details zum Racer ein. Bestätigt wurde damit ein weiteres Mal, dass der GT-Kampagnenmodus zurückkehren wird. Er lässt die Spieler auf der GT-Weltkarte starten.

Auch Einflüsse von „GT Sport“ wird „Gran Turismo 7“ bieten. Das gilt beispielsweise für den Livery Editor, der im Vorgänger für „Millionen von komplexen und kreativen Designs“ gesorgt hatte. „Da wir wussten, dass dies eine wichtige Funktion für unsere Fans ist, bestand unser Hauptziel für den Livery-Editor in GT7 darin, die Benutzeroberfläche zu verbessern und den Nutzen und die Zugänglichkeit zu erhöhen“, so Polyphony Digital.

Fotorealistische Aufnahmen: Ebenfalls könnt ihr euch in „Gran Turismo 7“ als Fotograf betätigen und eure Rennboliden in unterschiedlichen Umgebungen fotografieren. Mit Scapes erhaltet ihr „die volle Kontrolle über fotorealistische Aufnahmen mit HDR-Technologie, Experteneffekten und Schwenks“. Letztendlich dürft ihr eure Fahrzeuge an Fotospots in 43 Ländern und an über 2.500 Orten fotografieren und die Ergebnisse mit anderen Leuten teilen.

Legendäre Rennstrecken und Autosammlung

Ein Rennspiel ist natürlich kein Fotosimulator, sodass der Fokus des Titels auf den Rennstrecken und eurer Garage liegt. Neben der Rückkehr des GT-Kampagnenmodus umfasst „Gran Turismo 7“ auch altbekannte Rennstrecken – darunter der Trial Mountain und der High-Speed Ring. Ziel der Entwickler war es, die Strecken so detailliert und reichhaltig wiederzugeben, dass sie der Ausdruckskraft der PS5-Konsolen entsprechen.

Laut Polyphony Digital ist „Gran Turismo 7“ als „Car Collecting Game“ konzipiert, mehr noch als die GT-Serien der Vergangenheit. Das Hauptmerkmal des GT-Cafés im Spiel besteht laut der Angabe des Entwicklers darin, die „Abenteuer des Spielers in der Welt von GT zu navigieren, indem eine spezielle Sammlung von Autos präsentiert wird, die eine kulturelle Bedeutung aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben“.

Dabei gilt es, preisgekrönte Autos von verschiedenen Rennen in der Welt sowie von der Markenzentrale und dem Gebrauchtwagenhandel zu beschaffen.

Auch das Tuning soll nicht zu kurz kommen: In „GT7“ können die Spieler wieder mit einem Serienfahrzeug beginnen und ihr Auto nach und nach durch Anpassungen an Motorleistung, Aufhängung, Getriebeübersetzung, Bremsen, Reifen usw. an ihre Vorlieben anpassen.

GT Auto feiert ebenfalls ein Comeback mit Radwechseln, breiten Karosseriemodifikationen, dem Hinzufügen von Überrollkäfigen und anderen aerodynamischen Teilen. Ebenfalls mit dabei: Motorölwechsel und Autowäsche.

Zeit-/Wetterwechsel-Simulationen

Ebenfalls könnt ihr in „Gran Turismo 7“ einen Wetterwechsel und unterschiedliche Tageszeiten erwarten. Dazu heißt es: „Anhand einer großen Menge an meteorologischen Beobachtungsdaten haben wir die räumlichen und tageszeitlichen Bedingungen für die Partikelgrößenverteilung und die Konzentrationsverteilung von Aerosolpartikeln in der Atmosphäre auf einer globalen Umweltskala nachgebildet.“

Die Authentizität der Simulation wurde anhand von HDR-Bildern überprüft, für die laut Hersteller Daten von mehreren tausend Orten auf der ganzen Welt gesammelt wurden. Auf diese Weise sei es gelungen, „reale und komplexe Himmelslandschaften und Lichtveränderungen für verschiedene Tageszeiten und Wetterlagen darzustellen“.

Nachfolgend ein paar weitere Bilder zum kommenden Rennspiel:

