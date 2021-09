CD Projekt: Für das nächste Projekt? Studio sucht nach einem Open-World-Designer

Möglicherweise laufen bei CD Projekt die Vorbereitungen für das nächste große Projekt des Studios. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung hin, mit der die "The Witcher"-Macher nach einem erfahrenen Open-World-Designer suchen.

CD Projekt könnte bereits am nächsten großen Projekt arbeiten.

Bekanntermaßen legte „Cyberpunk 2077“ Ende des vergangenen Jahres vor allem auf den Konsolen einen katastrophalen Start hin, was dazu führte, dass CD Projekt in den vergangenen Monaten an diversen Updates arbeitete.

Mit diesen wurden Fehler behoben und die allgemeine Performance von „Cyberpunk 2077“ verbessert. Die Arbeiten an der Optimierung von „Cyberpunk 2077“ führten laut Insidern dazu, dass sich kommende Projekte des Studios entsprechend verzögern. Aktuellen Berichten zufolge sollen bei CD Projekt allerdings schon die Vorbereitungen für das nächste große Projekt der „Cyberpunk 2077“- und „The Witcher“-Macher angelaufen sein.

Nächstes Projekt ein weiteres Rollenspiel?

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis soll eine aktuelle Stellenausschreibung von CD Projekt geliefert haben, mit der sich das polnische Studio auf die Suche nach einem erfahrenen Open-World-Designer begibt. Dieser soll an einem nicht näher genannten „Computer-Rollenspiel“ arbeiten und „eine Spielwelt mit glaubwürdigen und aufregenden Inhalten füllen, die aus Communities und Events bestehen, denen die Spieler begegnen werden“.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Zur Unterstützung – CD Projekt heuert Modder an

Da sich die Verantwortlichen von CD Projekt zu der besagten Stellenausschreibung nicht näher äußern wollten, bleibt abzuwarten, worauf sich diese im Detail bezieht. Denkbar wäre, dass in der Tat die Vorbereitungen am nächsten großen Projekt des Studios angelaufen sind. Zuletzt wurde CD Projekt mehrfach mit einem möglichen „The Witcher 4“ in Verbindung gebracht, das im Fall der Fälle aber noch ein paar Jahre auf sich warten lassen dürfte.

Möglicherweise bezieht sich die Stellenausschreibung auch nur auf „Cyberpunk 2077“, das noch mit zwei umfangreichen Erweiterungen versehen werden soll.

Quelle: GadgetCrutches

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu CD Projekt