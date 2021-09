Code Vein: Ein kommerzieller Erfolg – Rollenspiel erreicht den nächsten Meilenstein

"Code Vein" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Mittlerweile sind seit dem Release des von Bandai Namco Entertainment entwickelten Action-Rollenspiels „Code Vein“ rund zwei Jahre ins Land gezogen.

Passend dazu meldete sich das japanische Unternehmen im Zuge einer kurzen Mitteilung zu Wort und wies darauf hin, dass „Code Vein“ kürzlich den nächsten Meilenstein erreichte. Wie bekannt gegeben wurde, wurde das Action-Rollenspiel seit dem offiziellen Release im September des Jahres 2019 mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Der Große Zusammenbruch sucht die Menschheit heim

Die Zahl der Spieler dürfte übrigens noch höher liegen, da „Code Vein“ in der Vergangenheit unter anderem über Abo-Dienste wie den Xbox Game Pass angeboten wurde. Die Geschichte des Action-Rollenspiels ist in einer fiktiven Zukunft angesiedelt, in der die Welt vom sogenannten Großen Zusammenbruch heimgesucht wurde. Um die Monster zu bekämpfen, die durch das Ereignis auf der ganzen Welt auftauchten, erschuf die Menschheit die Wiedergänger.

Zum Thema: Code Vein: Lord of Thunder – Dritter DLC veröffentlicht und im Trailer präsentiert

Hierbei haben wir es mit menschlichen Leichen zu tun, die durch die Implantation eines biologischen Organregenerativparasiten in ihr Herz wieder zum Leben erweckt wurden und den Kampf gegen die Bedrohung, die von den Monstern ausgeht, aufnehmen. Um davon abgehalten zu werden, in Raserei auszubrechen, benötigen die Wiedergänger menschliches Blut als Nahrung.

„Code Vein“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich.

