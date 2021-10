Cyberpunk 2077: Weitere Updates, Verbesserungen und Gratis-DLC erst 2022

Es scheint, dass für "Cyberpunk 2077" in diesem Jahr keine größeren Updates oder Erweiterungen mehr veröffentlicht werden. Die Roadmap wurde angepasst.

Weitere Gratis-DLCs sollen erst 2022 folgen.

Kommerziell betrachtet war „Cyberpunk 2077“ zwar ein großer Erfolg. Doch sorgte in den ersten Monaten vor allem der katastrophale Zustand auf den Konsolen für Schlagzeilen. Aufgrund der nötigen Verbesserungen wurde der anschließende Zeitplan gewaltig durcheinandergewirbelt.

Die einst geplante Multiplayer-Komponente geistert nur noch durch die Gerüchteküche. Und auch die Versionen für PS5 und Xbox Series X/S wurden in das kommende Jahr verschoben.

Updates und Verbesserungen erst 2022

Doch auch weitere Updates und die geplanten Gratis-DLCs traf es inzwischen. Auf derdes Spiels wurde eine neue Roadmap veröffentlicht, die sich von der Version, die noch vor einigen Tagen zu sehen war, unterschiedet. In der neuen Version wird darauf verwiesen, dass „Updates, Verbesserungen und kostenloser DLC“ erst Jahr 2022 veröffentlicht werden.

Das zuvor verschobene New-Gen-Upgrade für Konsolen soll im ersten Quartal, das vom 1. Januar bis zum 31. März 2022 läuft, zur Verfügung gestellt werden – also weit mehr als ein Jahr nach dem Debüt des Spiels für PS4 und Xbox One.

In der noch vor wenigen Tagen gezeigten Version der Roadmap von „Cyberpunk 2077“ war die Rede davon, dass für dieses Jahr „mehrere Updates und Verbesserungen“, kostenlose Download-Erweiterungen und das kostenlose Konsolen-Upgrade erscheinen sollen. Letzteres wurde vor einigen Tagen offiziell in das kommende Jahr katapultiert, was ebenfalls für die New-Gen-Version von „The Witcher 3“ gilt. Nachfolgend könnt ihr beide Roadmaps miteinander vergleichen:

Aus dem Roadmap-Update geht nicht hervor, warum die Inhalte verschoben wurden. Allerdings hat das Studio vor kurzem auf Twitter mitgeteilt, dass sich die New-Gen-Updates für „Cyberpunk 2077“ und „The Witcher 3“ verzögern, da es „Empfehlungen der Teams“ gab. Das heißt, die Entwickler sind offenbar nicht der Meinung, dass eine baldige Veröffentlichung von Vorteil wäre.

Update des Test-Builds

Wie Tyler McVicker auf Twitter anmerkt, scheint das Roadmap-Update zusammen mit einem ziemlich großen Update des internen Test-Builds des Spiels einherzugehen. Einträge in der SteamDB deuten darauf hin. Unklar ist, was das bedeuten könnte. Aber es sieht danach aus, als würde das Studio möglicherweise einige neue Dinge testen.

Mit „Cyberpunk 2077“ legte CD Projekt Ende 2020 einen ziemlich holprigen Launch hin. Einerseits waren die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One in einem schlechten Zustand. Und auf der anderen Seite bekamen Tester vor dem Launch lediglich die wesentlich ausgereiftere PC-Fassung überreicht, was den Vorwurf aufkommen ließ, dass CD Projekt den Zustand auf Konsolen bis zum erfolgten Verkauf verschleiern wollte.

Wenig später wurde „Cyberpunk 2077“ aus dem PlayStation Store verbannt und betroffene Spieler konnten Rückerstattungen anfordern.

