Cyberpunk 2077: Erweiterung schreitet mit 160 Mitarbeitern voran

"Cyberpunk 2077" ist längst nicht vom Tisch. Eine New-Gen-Version befindet sich in Arbeit. Und auch an der ersten Erweiterung wird geschraubt. Inzwischen steht fest, wie viele Mitarbeiter damit beschäftigt sind.

"Cyberpunk 2077" soll weiterhin mit Erweiterungen ausgestattet werden.

„Cyberpunk 2077“ hat einen ziemlich holprigen Weg hinter sich. Nach der recht frühen Ankündigung im Jahr 2012 folgten Verschiebungen und ein riesiger Hype, der aufgrund der zahlreichen Probleme mit der Veröffentlichung des CD Projekt-Spiels im Dezember 2020 verpuffte.

Dennoch wurde aus „Cyberpunk 2077“ ein kommerzieller Erfolg, der weiter ausgebaut werden soll. Während hinter der Veröffentlichung der New-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S noch ein Fragezeichen steht und nicht garantiert werden kann, dass die Markteinführung dieser Edition im laufenden Jahr erfolgen wird, befindet sich die erste große Erweiterung in der Pipeline.

160 Mitarbeiter beteiligt

In einemfür das erste Halbjahr 2021 gab der CEO Adam Kiciński einige Details über den Fortschritt der Erweiterung bekannt. Laut seiner Aussage arbeiten derzeit 160 Mitarbeiter am Download-Zusatz. Auch von einem unangekündigten Projekt ist die Rede, mit dem sich ebenfalls zahlreiche Mitarbeiter beschäftigen.

„Im Moment arbeiten 160 Leute an der ersten Erweiterung für Cyberpunk, während fast 70 weitere an unangekündigten Projekten beteiligt sind“, so der genaue Wortlaut.

Nachdem weitere Details zur Erweiterung hinterfragt wurden, betonte der SVP of Business Development Michał Nowakowski, dass es noch zu früh sei, um darüber zu sprechen, was vor allem für den Termin gilt: „Was die Erweiterung angeht, so befindet sie sich in der Entwicklung. Aber wir geben keine Einzelheiten über das Datum bekannt… wir möchten die Regel beibehalten, dass wir das Datum nicht kommentieren, bis wir bereit sind, es zu liefern.“

Keine Infos zum Preis

Auch zur Preisgestaltung wollte Nowakowski keine Angaben machen. Zwar waren die großen Erweiterungen in der Vergangenheit in der Regel kostenpflichtig, wie zum Beispiel bei „The Witcher“, aber es sei „definitiv viel zu früh, um über den Preis zu sprechen, da wir noch nicht einmal das Datum nennen.“

Andere Baustellen dürften im Moment ohnehin eine höhere Priorität haben. Nach dem katastrophalen Launch der Konsolenversion von „Cyberpunk 2077“ möchte CD Projekt „in Übereinstimmung mit dem Versprechen an die Spieler“ solange für Verbesserungen am Spiel sorgen, wie es nötig sei.

„In der Zwischenzeit verlieren wir das große Ganze nicht aus den Augen: Wir wollen weitere Produkte auf der Grundlage unserer Franchises entwickeln und unser Kerngeschäft weiter ausbauen“, so Kiciński.

