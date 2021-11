Elden Ring: Technische Details zu den Darstellungs-Modi auf der PS5

In dieser Woche stellten Bandai Namco Entertainment und From Software die Collector's Edition zum kommenden Rollenspiel "Elden Ring" vor. Der offiziellen Beschreibung der Sammlerausgabe lässt sich entnehmen, dass das Fantasy-Abenteuer auf der PS5 zwei Darstellungs-Modi spendiert bekommt.

Zu den ersten großen Titeln des Videospieljahres 2022 dürfte das von From Software entwickelte Rollenspiel „Elden Ring“ gehören, das nach einer kurzfristigen Verschiebung für eine Veröffentlichung im Februar des kommenden Jahres vorgesehen ist.

In dieser Woche bedachten uns Banadai Namco Entertainment und From Software nicht nur mit einer rund 15 Minuten langen Gameplay-Demonstration, die euch einen ausführlichen Blick auf das neue Werk der „Dark Souls“-Macher ermöglichte. Darüber hinaus wurde ein üppig ausgestattete Collector’s Edition vorgestellt, die verschiedene exklusive Inhalte mit sich bringt. Wie sich der Beschreibung der Sammlerausgabe entnehmen lässt, bekommt „Elden Ring“ auf der PlayStation 5 zwei unterschiedliche Darstellungsmodi spendiert.

Verlagert den Fokus auf die Framerate oder die Auflösung

Diese entsprechen laut der Beschreibung der Collector’s Edition dem, was auch in anderen Spielen geboten wird. Zum einen befindet sich ein Grafik-Modus an Bord, bei dem der Fokus auf einer hohen Auflösung liegt. Diese beträgt laut der Beschreibung „bis zu 4K“. Darüber hinaus können wir wohl davon ausgehen, dass im Grafik-Modus auch diverse technische beziehungsweise grafische Vorzüge und Verbesserungen auf euch warten.

Nummer Zwei im Bunde ist der Framerate-Modus, in dem „Elden Ring“ mit bis zu 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Ob hier stabile 60FPS geboten werden, bleibt allerdings abzuwarten. Seitens From Software beziehungsweise Bandai Namco Entertainment wurden die beiden Darstellungsmodi bisher nämlich nicht offiziell kommentiert.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Da ein kostenloses Next-Gen-Upgrade unterstützt wird, habt ihr die Möglichkeit, eure PlayStation 4- oder Xbox One-Version zu einem späteren Zeitpunkt einem Gratis-Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung zu unterziehen.

