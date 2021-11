Dying Light 2: Droht eine weitere Verschiebung?

COVID 19 hat einen großen Einfluss auf viele Wirtschaftszweige, was nicht zuletzt an der Preisstruktur zu erkennen ist. Im Fall der Videospiele wird hingegen die Geduld der Gamer strapaziert, denn Verschiebungen traten in den vergangenen Monaten gehäuft auf. Zuletzt traf es das Reboot von „Saints Row“, das heute um mehrere Monate verschoben wurde.

Wird auch Dying Light 2 noch einmal verschoben?

Viele Spieler warten gespannt auf das neuste Parkour- und Zombie-Abenteuer aus dem Hause Techland. Doch droht im Fall von „Dying Light 2“ womöglich eine Verschiebung, die Fans einige Wochen oder Monate länger warten lässt? Nein, meint der Lead Game Designer Tymon Smektala in einem Gespräch mit den Redakteuren von Mp1st. Die Chance liegt bei „Null“.

„Das Spiel wird nächstes Jahr im Februar veröffentlicht. Und darauf haben wir uns konzentriert, daran haben wir gearbeitet. Die Chance, dass das passiert, ist also gleich null“, so seine Worte.

Dennoch zählte COVID 19 zu den Faktoren, die zur vorangegangenen Verschiebung führten. Die alleinige Schuld darauf schieben möchte Smektala allerdings nicht: „Denn wir alle mussten das durchmachen. Und wir alle mussten uns wegen der Pandemie einigen Kämpfen und neuen Herausforderungen stellen.“

Vielmehr sei es schwierig gewesen, an einem nicht-linearen Spiel zu arbeiten, bei dem der Feinschliff deutlich umfangreicher als bei anderen Projekten ist. „Denn ein und dasselbe Spiel kann so viele Varianten haben. Und einige dieser Varianten können sich so drastisch unterscheiden, dass man jeden Durchlauf überprüfen muss, und zwar nicht nur 1000 Mal, sondern 1000 Mal multipliziert mit der Anzahl der Varianten im Spiel“, so der Lead Game Designer.

Ein weiterer Grund sei die enorme Popularität des ersten Teils, der eine riesige Fangemeinde fand und viele Jahre lang unterstützt wurde. Techland wollte diese Leute nicht enttäuschen. So sorgte der höhere Druck dafür, dass sich die Entwickler mehr Zeit für den Feinschliff nehmen wollten.

Aktuelle Meldungen zu Dying Light 2:

„Dying Light 2“ wird am 4. Februar 2022 veröffentlicht. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.