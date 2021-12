Spider-Man: Darum erscheinen die neuen Anzüge nicht für die PS4

Mit „Spider-Man: No Way Home“ kehrt der sympathische Netzschwinger von nebenan noch in diesem Monat auf die große Leinwand zurück. Genauer gesagt am kommenden Mittwoch, den 15. Dezember 2021.

Ein Kinostart, den die Entwickler von Insomniac Games feiern, indem das kalifornische Studio zwei neue Anzüge für „Spider-Man“ ankündigte. Der Haken an der Sache: Lediglich Besitzer der überarbeiteten Remastered-Version für die PlayStation 5 kommen in den Genuss der beiden Anzüge, während die im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichte Original-Fassung von „Spider-Man“ leer ausgeht. Doch warum entschied sich Insomniac Games zu diesem Schritt, der in den letzten Stunden für reichlich Kritik seitens der PS4-Spieler sorgte?

„Seit der Veröffentlichung im Jahr 2018 haben wir Marvels Spider-Man (PS4) 19 Mal aktualisiert und mehr Anzüge und Funktionen hinzugefügt als ursprünglich geplant. Jeder Patch war technisch komplexer, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der PS4-HDD-Performance“, führen die Macher von Insomniac Games zu ihrer Entscheidung aus.

Weitere Meldungen zu Spider-Man:

„Um sicherzustellen, dass die Fans Marvels Spider-Man (PS4) weiterhin in der optimalen Performance genießen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, diese neuen Anzüge nur für Marvels Spider-Man Remastered (PS5) zu veröffentlichen, bei dem es uns unsere PS5-Engine ermöglicht, das Spiel ohne Risiken hinsichtlich der Spielerfahrung zu aktualisieren““, heißt es weiter.

To ensure fans continue enjoying Marvel’s Spider-Man (PS4) at its optimal performance, we’ve made the difficult decision to release these new suits for Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5) where our PS5 engine allows us to update the game without jeopardizing player experience.

— Insomniac Games (@insomniacgames) December 6, 2021