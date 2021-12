The Game Awards 2021: Gaming-Show heute Nacht hier im Livestream

The Game Awards 2021:

Die von Geoff Keighley moderierte Show "The Game Awards 2021" wird heute Nacht veranstaltet. Erwartet werden zahlreiche Spielevorstellungen und Ankündigungen. Falls ihr die Show live verfolgen möchtet, bietet ein Livestream die Gelegenheit dazu.

Mit The Game Awards 2021 wird das Spielejahr rund zwei Wochen vor dem Weihnachtsfest abgeschlossen. Erwarten könnt ihr auch in diesem Jahr etliche Spielevorstellungen, die hin und wieder von der Vergabe der namensgebenden Awards unterbrochen werden.

The Game Awards 2021 im Livestream

Falls ihr die Game Awards 2021 live verfolgen möchtet, müsst ihr eine kleine Nachtschicht einlegen. Denn ausgestrahlt wird die Show in der Nacht zum morgigen Freitag ab 1:30 Uhr. Und wie in den vergangenen Jahren wird es keine kurze Veranstaltung, denn zumindest quantitativ wird einiges geboten.sollen vorgestellt werden. Erwartet aber nicht in allen Fällen AAA-Spiele oder umfangreiche Präsentationen.

Anschalten müsst ihr den Livestream am morgigen Freitag zu einer für Europäer recht unangenehmen Zeit. Nachfolgend nochmals das Datum und die Uhrzeit in der Übersicht.

Datum : Freitag, 10. Dezember 2021 (deutsche Zeit)

: Freitag, 10. Dezember 2021 (deutsche Zeit) Uhrzeit: Stream startet um 1:30 Uhr

Hier der Livestream zur Show:

Falls ihr die Show verpasst: Die wichtigsten Ankündigungen von The Game Awards 2021 werdet ihr am morgigen Freitag im Newsstream von PLAY3.DE entdecken.

Welche Spiele werden erwartet?

Mehrere Entwickler und Publisher gaben in den vergangenen Wochen ihre Teilnahme bekannt. Bestätigt wurde unter anderem, dass „Sonic“-Fans in der heutigen Nacht ihre Augen und Ohren offenhalten sollten. Ebenfalls wird „Der Herr der Ringe: Gollum“ im Zuge der Show vorgestellt. Nicht weniger interessant dürfte für viele Spieler die Präsentation von „The Matrix Awakens“ sein, das im Zuge der Game Awards 2021 enthüllt werden soll.

Letztendlich soll die Hälfte der Show aus Spieleankündigungen bestehen, wie der Producer und Host Geoff Keighley im Vorfeld bekanntgab. Während die Teilnahme von „Suicide Squad“ bereits bestätigt wurde, ist hinter „Alan Wake 2“ noch ein Fragezeichen. Gerüchten zufolge sollen uns bis zu fünf Ankündigungen vom Kaliber eines „Elden Ring“ erwarten.

Eines steht bereits fest: Activision Blizzard solltet ihr auf den Game Awards 2021 nicht erwarten. Nach den schweren Vorwürfen der vergangenen Wochen steht seit einigen Tagen fest, dass der Publisher der Veranstaltung fernbleibt.

