PUBG: Wechsel auf Free-to-Play und Battlegrounds Plus angekündigt

„PUBG: Battlegrounds“ zählt zu den Spielen, die Battle Royale zu einem der beliebtesten Spielgenres machten. Auf Steam ist der Titel einige Jahre nach dem Release noch immer auf den vorderen Plätzen der meistgespielten Titel anzutreffen. Und die heutige Ankündigung dürfte dafür sorgen, dass die Spielerzahl im kommenden Jahr noch einmal deutlich wächst.

Denn „PUBG: Battlegrounds“ wird am 12. Januar 2022 in ein Free-to-Play-Modell umgewandelt. Das gaben die PUBG Studios in dieser Woche im Zuge der The Game Awards 2021 bekannt.

Premium-Modell Battlegrounds Plus vorgestellt

Zugleich wird ein neues Premium-Modell mit der Bezeichnung „Battlegrounds Plus“ eingeführt. Dieses bietet den Spielern zusätzliche Währung, einen Ranglistenmodus, benutzerdefinierte Matchfunktionen, Ingame-Gegenstände und andere Boni. Das Account-Upgrade ist mit einer einmaligen Gebühr von 12,99 Dollar verbunden, aber die Features sind optional zum eigentlichen „PUBG“-Erlebnis.

Übersicht über die Plus-Inhalte:

1.300 G-COIN Bonus

Survival Masters XP + 100 Prozent Steigerung

Karriere – Medaillen-Tab

Ranglisten-Modus

Benutzerdefinierte Match-Funktionalität

In-Game-Gegenstände, einschließlich des Captain’s Camo-Sets, das Hut, Tarnmaske und Tarnhandschuhe enthält

Falls ihr „PUBG“ bereits vor der Umstellung auf das Free-to-Play gekauft und gespielt habt, bekommt ihr ein spezielles Paket, das ein kostenloses „Battlegrounds Plus“-Account-Upgrade und spezielle kosmetische Gegenstände enthält. Die Free-to-Play-Version von „PUBG“ wird letztendlich für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC über Steam, Xbox One und Xbox Series X angeboten.

„Das Spiel ist erheblich gewachsen, seit wir es vor fast fünf Jahren in den Early Access gebracht haben. Und wir glauben, dass es einen der besten Werte im Gaming-Bereich bietet“, so Krafton CEO CH Kim. „Ob es die acht einzigartigen Karten des Spiels, die ständig aktualisierten Features oder die fesselnden In-Game-Partner-Aktivierungen sind, der Übergang zu F2P ist der nächste Schritt auf unserer Reise, den Umfang der PUBG IP durch Inhalte zu erweitern, die sowohl neue als auch erfahrene Spieler lieben werden.“

„PUBG“ kam 2017 zunächst als Early Access-Titel auf den Markt und gewann schnell an Popularität. Später fand der Titel den Weg auf Konsolen wie Xbox One und PlayStation 4 und kostet dort momentan rund 30 Euro. Nachfolgend ein Trailer zur bevorstehenden Free-to-Play-Umstellung.

