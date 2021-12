Elden Ring: Frische Artworks zum düsteren Fantasy-Rollenspiel stehen bereit

Mehr als zwei Monate vor dem offiziellen Release wurden frische Artworks zu From Softwares neuem Rollenspiel "Elden Ring" zur Verfügung gestellt. Zu sehen ist dieses Mal unter anderem ein düsterer Wald.

Mit „Elden Ring“ erscheint in einigen Wochen das neueste Werk der „Dark Souls“- und „Bloodborne“-Macher von From Software für die Konsolen und den PC.

Vor dem Release wurde noch einmal ein neues Quartett an Artworks zur Verfügung gestellt, das unter anderem eine Burg und einen schaurigen Wald zeigt. Die besagten Artworks stehen natürlich wie gehabt in unserer Galerie zur Ansicht bereit und stimmen auf das düstere Setting von „Elden Ring“ ein.

Die Zerstörung der Goldenen Ordnung

In „Elden Ring“ verschlägt es euch in eine tödliche Fantasy-Welt, in der die Goldene Ordnung zerstört wurde. Ihr erhebt euch als ein sogenannter Befleckter aus dem Chaos und versucht, euch die Macht des namensgebenden Elden-Ring zunutze zu machen und euch zu einem Eldenfürsten der Zwischenlande aufzuschwingen. Dabei erlebt ihr eine Geschichte aus der Feder von Hidetaka Miyazaki, dem führenden kreativen Kopf hinter der „Dark Souls“-Reihe.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Marikas Kinder, allesamt Halbgötter, rissen die Fragmente des Eldenrings an sich, die fortan als Große Runen bekannt waren. Die wahnsinnige Verderbtheit ihrer neuen Macht löste einen Krieg aus: die Zertrümmerung. Ein Krieg, der die Loslösung vom Höheren Willen bedeutete. Nun soll die führende Hand der Gnade den Befleckten zuteil werden, die von der Goldenen Gnade verschmäht und aus dem Zwischenland verbannt wurden. Tot, und doch voller Leben, seid Ihr längst fern der Gnade. Folgt dem Pfad ins Zwischenland hinter dem Nebelmeer und unterwerft Euch dem Eldenring“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

