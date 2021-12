Riders Republic: Erste Season „Winter Bash“ gestartet – Trailer & Details

"Riders Republic" startet in die erste Season.

Mit sofortiger Wirkung startet der Ende Oktober veröffentlichte Sport-Multiplayer-Titel „Riders Republic“ aus dem Hause Ubisoft auf allen Plattformen in diese erste Season.

Die erste Season trägt den Namen „Winter Bash“ und wird bis März 2022 zur Verfügung stehen. Mit der besagten Season hält unter anderem der neue Saison-Fortschritt Einzug, der euch in die Lage versetzt, exklusive Belohnungen freizuschalten. Dafür müsst ihr an zeitlich begrenzten Multiplayer-Erlebnissen, wöchentlichen Aktivitäten oder Live-Events teilnehmen und Sterne sammeln. Um die Wintersaison entsprechend zu begehen, kann die Riders Ridge in festlichen Farben und dem Glanz der Silvesternacht genossen werden.

Die Herausforderungen des neuen Sponsors Specialized

Zu den weiteren Neuerungen gehört der Sponsor „Specialized“, der euch im Rahmen von „Winter Bash“ tägliche Aufträge mit entsprechenden Belohnungen bietet. Vom 14. bis zum 19. Januar 2022 findet zudem das „X Games Live-Event“ statt. Hier könnt ihr euch den „Shack Daddy“-Herausforderungen stellen und unterschiedliche X-Games-Belohnungen wie eine Jacke und ein Snowboard freischalten.

Solltet ihr den Year-1-Pass von „Riders Republic“ euer Eigen nennen, erhaltet ihr den Vorabzugriff auf exotische Kits der laufenden Season und könnt das Winter-Kosmetikpaket einlösen, das ein legendäres Outfit umfasst. Das erste exotische Kit liefert euch das Jumbo-Bike und kann von allen Spielern beziehungsweise Spielerinnen ab der zweiten Woche erworben werden.

Anbei der offizielle Trailer zum Start der ersten Season „Winter Bash“.

