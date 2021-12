Jahresrückblick 2021: Diese Meldungen beschäftigten uns im Januar

Heute geht es los mit einer Artikelreihe, in der wir nochmal auf die vergangenen 12 Monate Revue passieren lassen möchten. Beginnen wollen wir unseren Jahresrückblick 2021 natürlich mit dem Januar.

Top: Naughty Dog arbeitet wohl an PS5-Spiel

Mit „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „The Last of Us: Part 2“ veröffentlichte Naughty Dog zwei der größten Highlights der PlayStation 4-Ära. Entsprechend hellhörig sind Fans des Studios, wenn es um potentielle neue Projekte geht. Mitte Januar erreichte uns die Meldung, das kalifornische Entwicklerteam wäre bereits mit den Arbeiten an einem PlayStation 5-Spiel beschäftigt.

Hierauf deuteten zumindest verschiedene Beförderungen innerhalb des Studios hin. Solche Vorgänge standen in der Vergangenheit bereits öfter im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Titel. Des Weiteren befand sich Naughty Dog auf Mitarbeitersuche. Ein LinkedIn-Profil deutete zudem auf ein bis heute unangekündigtes Game hin. Es dürfte spannend bleiben, wie es in dieser Angelegenheit 2022 weitergehen wird.

Flop: Cyberpunk 2077-Probleme

Seit Jahren begleitet uns „Cyberpunk 2077“, das jüngste Werk von CD Projekt RED bereits und seit dem Launch im Dezember 2020 kamen überwiegend negative Berichte an die Oberfläche. Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung des Titels wandte sich der Lead-Quest-Designer des Action-RPGs an die Spieler. Nachdem er sich bei der Community für die Unterstützung bedankt hatte, versicherte er, die Kritik am Game werde ernstgenommen.

Die wirklich schlechten Nachrichten folgten jedoch erst in den darauffolgenden Tagen. Zunächst hieß es, der polnische Verbraucherschutz würde die Patches und Updates des Spiels beobachten, um die Interessen der Verbraucher zu gewährleisten. Einige Zeit darauf häuften sich in den Vereinigten Staaten Klagen gegen das Unternehmen mit dem Vorwurf der bewussten Täuschung.

Kurz darauf erklärte das Entwicklerstudio den mangelhaften technischen Zustand der PS4- und Xbox One-Versionen mit dem Verweis auf die Priorisierung der PC-Fassung: „Wie sich herausstellte, haben unsere Tests nicht alle der Probleme gezeigt, die ihr als Spieler und Spielerinnen dann hattet […] und wir glaubten wirklich, dass wir am letzten Tag ein gutes Day One-Update abliefern würden.“ Weitere Updates folgten, allerdings sorgte die Version 1.1 zunächst für Abstürze und teils kritische Fehler.

Überraschung: Tsukihime-Remake erscheint nach 13 Jahren doch noch

Darüber hinaus erreichte uns Anfang Januar mit etwas Verzögerung noch eine Nachricht aus Japan. Die Adult Visual Novel „Tsukihime“ aus dem Jahr 2000 soll ein Remake erhalten. Das an sich wäre nun nicht unbedingt so überraschend, allerdings ist diese Meldung durchaus kurios, denn die Neuauflage wurde bereits 2008 angekündigt und verschwand anschließend geschlagene 13 Jahre (!) vom Radar.

Dieses war wurde „Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon“ unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht und laut den Kollegen von Inverse, von denen die einzige bei Metacritic eingetragene Review stammt, ist das Remake überaus gut gelungen. In ihrem Fazit schreiben sie unter anderem, das Spiel würde „so viele Stärken des Genres“ hervorheben und dabei gleichzeitig „ein großartiger Einstieg in die Serie“ sein.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Januar-Rückblicks angekommen. Weiter geht es in unserem nächsten Ableger dieser kleinen Artikelreihe natürlich mit einigen Meldungen aus dem Februar 2021.

An welche News aus dem Januar könnt ihr euch noch gut erinnern?

