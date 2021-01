Cyberpunk 2077: CD Projekt erklärt Zustand auf Last-Gen-Konsolen

Die Qualität von "Cyberpunk 2077" auf den Konsolen und dem PC unterscheidet sich deutlich. In einer FAQ widmete sich CD Projekt den Schwierigkeiten, die letztendlich zu einer mangelhaften Version des Spiels auf PS4 und Xbox One führten.

Die New-Gen-Versionen von "Cyberpunk 2077" auf PS5 und Xbox Series X/S folgen in diesem Jahr.

Abhängig davon, auf welcher Plattform „Cyberpunk 2077“ gespielt wird, kann der Titel begeistern oder auch frustrieren. Während auf dem PC ein gelungenes Rollenspiel geboten wird, verärgert der Zustand auf den Last-Gen-Konsolen zahlreiche Spieler. Doch wie kam es zu diesen enormen Unterschieden? CD Projekt sorgte für Erklärungsversuche.

Das Unternehmen verwies zunächst darauf, dass „Cyberpunk 2077“ einen riesigen Umfang hat und über eine Vielzahl von benutzerdefinierten Objekten, interagierenden Systemen und Mechaniken verfügt. Und im Spiel erstrecke sich nicht alles über ein flaches Gelände, wo die Hardware weniger belastet wird.

PC stand im Fokus

„Wir haben es uns noch schwieriger gemacht, indem wir das Spiel zuerst auf PCs episch aussehen lassen und es dann an Konsolen anpassen wollten – insbesondere für die alte Konsolengeneration. Das war unsere Grundannahme. Und die Dinge sahen zunächst nicht besonders schwierig aus, obwohl wir die Hardware-Lücke kannten. Letztendlich hat die Zeit bewiesen, dass wir die Aufgabe unterschätzt haben“, so CD Projekt.

Die Entwickler standen vor zahlreichen Herausforderungen. Doch was machte die Entwicklung für die Last-Gen-Konsolen so schwierig? „Unser Hauptproblem lag darin, dass wir kontinuierlich das System für das In-Game-Streaming auf der alten Konsolengeneration verbessern mussten. Streaming ist dafür verantwortlich, die Engine mit dem, was ihr auf dem Bildschirm seht, sowie der Spielmechanik zu füttern. Da die Stadt so voll ist und die Datentransferrate von Konsolen der alten Generation so ist, wie sie ist, hat uns dies ständig herausgefordert“, heißt es weiter.

Tests deckten nicht alles auf

Die Probleme wurden nach dem Launch von „Cyberpunk 2077“ schnell sichtbar, was die Frage aufkommen ließ, ob die Last-Gen-Versionen nicht ausreichend getestet wurden.

In der Antwort erklärte CD Projekt: „Wir haben darauf getestet. Wie sich herausstellte, haben unsere Tests nicht alle der Probleme gezeigt, die ihr als Spieler und Spielerinnen dann hattet. Als wir uns dem Release näherten, sahen wir jeden Tag signifikante Verbesserungen und wir glaubten wirklich, dass wir am letzten Tag ein gutes Day One-Update abliefern würden.“

Zum Thema

In den kommenden Monaten möchte CD Projekt für deutliche Verbesserungen sorgen. Auch steht der Launch der New-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ bevor. Sie soll im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres auf den Markt gebracht werden. Doch schon über die Abwärtskompatibilität macht „Cyberpunk 2077“ auf der PS5 und Xbox Series X eine gute Figur.

