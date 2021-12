Silent Hill: Anmerkung auf den The Game Awards 2021 war kein Teaser, stellt Guillermo del Toro klar

Auf den The Game Awards 2021 verlor Guillermo del Toro ein paar Worte über die "Silent Hill"-Franchise. In einem aktuellen Podcast stellte er nun klar, was es mit dem Ganzen auf sich hatte.

Anfang des Monats fanden die von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards 2021 statt, in deren Rahmen die besten Spiele des Jahres gekürt und diverse neue Projekte angekündigt wurden.

Mit von der Partie war unter anderem der Regisseur und Director Guillermo del Toro, der bekanntermaßen in die Arbeiten des 2015 eingestellten Reboots „Silent Hills“ involviert war. Für Gesprächsstoff sorgte die Tatsache, dass del Toro die diesjährigen The Game Awards nutzte, um die „Silent Hill“-Franchise kurz anzusprechen. Doch was steckte hinter seinen Aussagen? Zumindest kein Teaser für eine bevorstehende Ankündigung, wie der Regisseur klar stellte.

Ein kleiner Seitenhieb in Richtung Konami

Stattdessen möchte Guillermo del Toro seine Aussagen lediglich als keinen Seitenhieb in Richtung Konami verstanden wissen, da er laut eigenen Aussagen bis heute nicht verstehen kann, warum Konami die Entwicklung von „Silent Hills“ seinerzeit einstellen ließ. „Es ist nur eines dieser Dinge in meinem Leben, die keinen Sinn ergeben. Ich wollte eigentlich nur die Rippen von Konami kitzeln, weil ich es nicht verstehe. Das was wir machen wollten, war so perfekt. Es war so spannend“, führte del Toro in einem Podcast aus.

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der „Silent Hill“-Reihe die Runde. Unter anderem wurde berichtet, dass Konami derzeit an gleich zwei neuen Ablegern der Serie arbeiten lässt. Zum einen könnten wir es hier mit einem klassischen Reboot der „Silent Hill“-Serie zu tun haben, der zur Zeit bei Kojima Productions entsteht. Da sich Sony Interactive Entertainment an den Entwicklungskosten beteiligen soll, war in den entsprechenden Gerüchten zudem von einem (zeit)exklusiven Release für die PlayStation 5 die Rede.

Weitere berichtet die Gerüchteküche, dass ein bisher nicht näher genanntes Studio an einem weiteren „Silent Hill“-Projekt arbeitet, mit dem die Reihe spielerisch neue Wege gehen beziehungsweise breiter aufgestellt werden könnte. Offizielle Stellungnahmen oder gar Bestätigungen seitens Konami lassen aber bis heute auf sich warten.

