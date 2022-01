Final Fantasy: Hauptteile in dieser Generation nur für die PS5? Insider facht Spekulationen an

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment und Square Enix die Ankündigung weiterer (zeit)exklusiver Projekte für die PlayStation 5 vorbereiten. In Umlauf gebracht wurden die unbestätigten Details vom Gaming-Journalisten und Industrie-Insider Jordan Middler.

Im Resetera-Forum legte Middler in den vergangenen Stunden noch einmal nach und wies darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment derzeit ambitionierte Pläne verfolgt. Unter dem Strich gehe es dem japanischen Unternehmen um nicht weniger als darum, die „PlayStation 5 in dieser Konsolen-Generation zur Heimat von Final Fantasy zu machen“. Weiter heißt es, dass im Zuge des Ganzen dafür gesorgt werden könnte, dass die Hauptableger der Hauptreihe in dieser Konsolen-Generation nur noch für die PlayStation 5 erscheinen. Mögliche Umsetzungen für den PC könnte es trotz allem noch geben, wie Middler in Erfahrung gebracht haben möchte.

Gehen die Xbox- und Nintendo-Plattformen leer aus?

Die Xbox Series X/S und die Switch beziehungsweise der offizielle Nachfolger des erfolgreichen Handheld-Konsolen-Hybriden würden demnach leer ausgehen. Als Beispiel nannte der Insider das Remake zu „Final Fantasy VII“, das eigentlich längst auf der Xbox One und der Xbox Series X/S verfügbar sein sollte, aufgrund der neuen Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und Square Enix jedoch nicht mehr für die Microsoft-Konsolen erschien.

Im weiteren Verlauf seiner Angaben wies Middler noch einmal darauf hin, dass von Sony Interactive Entertainments Maßnahmen lediglich die Hauptableger der „Final Fantasy“-Reihe betroffen wären. Dies könnte bedeuten, dass mögliche Spin-offs auch weiterhin den Weg auf Microsofts und Nintendos Systeme finden werden.

Zudem sollten wir laut Middler zwischen „Final Fantasy“ und den restlichen Titeln des Unternehmens unterscheiden, da sich Square Enix abseits der Hauptableger der „Final Fantasy“-Teile auch weiterhin als ein klassischer Multiplattform-Publisher verstehen wird. Dies würde bedeuten, dass neben Marken wie „Tomb Raider“ auch die beliebten Rollenspiel-Serien „Kingdom Hearts“ oder „Dragon Quest“ weiter für die Xbox- und Nintendo-Konsolen veröffentlicht werden.

Sollten sich die Angaben von Middler bewahrheiten, dürfte sich als nächstes wohl die Frage stellen, ob die bereits angekündigten Rollenspiele „Final Fantasy XVI“ und „Forspoken“ in der Tat einen Bogen um die Xbox Series X/S machen werden. Bestätigt wurde diesbezüglich bisher nämlich noch nichts.

